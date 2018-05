Santa Croce Camerina | arrivano 400 mila euro per la Caserma dei carabinieri

Volley : A2 Maschile - Michele Grassano è un nuovo giocatore di Santa Croce : Santa Croce SULL'ARNO , PISA, -Colpo di mercato della Kemas Lamipel Santa Croce che ha rilevato dalla New Real Volley Gioia del Colle lo schiacciatore foggiano Michele Grassano. L'atleta, che compirà ...

CUNEO/ Emozioni - natura e vita negli scatti in mostra a Palazzo Santa Croce : A CUNEO, Palazzo Santa Croce, in collaborazione con l'Associazione CUNEOfotografia APS si inaugura, venerdì 18 maggio, la mostra fotografica collettiva della Community "IO Fotografo" di Ivana Porta. ...

Città di Santa Croce : apertura dedicata ai derby toscani : ... addirittura otto, una rarità in una manifestazione farcita di giocatori provenienti da ogni angolo del mondo , quest'anno saranno quarantuno le Nazioni rappresentate a Santa Croce, . Particolarmente ...

Acqua Santa Croce si ritira come sponsor per il GF 15 - #noalbullismo : Acqua Santa Croce si unisce alla catena di contestazioni sollevate dagli sponsor del GF 15. #noalbullismo è la campagna che vede uniti telespettatori e brand, che in seguito agli eventi avvenuti nella Casa puntano il dito contro la produzione e le dinamiche fra i concorrenti. Dopo Bellaoggi, Acqua Santa Croce ha deciso di fare quel passo in più e non limitarsi a prendere le distanze con una situazione “diventata inaccettabile”. Via ...

Anticipazioni Non è L’Arena su La7 - ospiti : Daniela Santanché e Rosario Crocetta : Le Anticipazioni di Non è L’Arena, su La7, annunciano, come ospiti della nuova puntata del programma di Massimo Giletti: Daniela Santanché e Rosario Crocetta. Al centro dell’appuntamento con il noto programma televisivo della Rete di Urbano Cairo vi sarà la Sicilia, una terrà molto cara al giornalista e conduttore. Spesso, infatti, proprio questa Regione è stata oggetto di numerose inchieste e di altrettanti talk. Cosa accadrà nello ...

Santa Croce - diffida al Comune di Canistro : Leggi anche CRONACA Proroghe, Santa Croce diffida la Regione Canistro Santa Croce, Colella contro la Regione LA GUERRA DELL'ACQUA Canistro, esposto Sindaco contro Santa Croce CRONACA Santa Croce, ...

Lamezia - gli atleti della Lucky Friends alla "Festa Popolare Santa Croce" per non dimenticare le tradizioni : Lamezia Terme - Da tempo la parrocchia di Santa Lucia oggi attraverso l'associazione "EsanctaLucia" ripropone la festa Popolare della Santa Croce che anticamente era organizzata per ogni via da gruppi ...

Volley : A2 Maschile - Mario Ferraro da Castellana Grotte a Santa Croce : Santa Croce , PISA, -Primo importante acquisto per la Kemas Lamipel Santa Croce che, dopo l'uscita prematura dai Play Off Promozione, sta lavorando per allestire una formazione competitiva in vista ...

Furto con spaccata - stavolta a Santa Croce Camerina : Nonostante il lavoro delle Forze dell'Ordine, il fenomeno dei furti con spaccata non accenna a diminuire. Chiesto l'intervento della Prefettura

Moto fuori strada a Garessio : 39enne di Montaldo Mondovì elitrasportato al Santa Croce di Cuneo : Due incidenti nel pomeriggio di domenica 22 aprile nel Cuneese. Un Motociclista è uscito di strada a Garessio. Si tratta di un uomo, D. R. classe 1979 trasportato in codice giallo con l'elisoccorso al ...

Santa Croce : dopo la bufera di vento si contano i danni : Santa Croce Camerina - La bufera di vento che si è scatenata in provincia di Ragusa sin dalle prime ore del mattino di sabato 14 aprile, ha fatto attivare immediatamente il sistema di protezione ...

Volley : A2 Maschile - a Roma e Santa Croce la bella per la Semifinale : Mercoledì 11 aprile alle 20.30, con live streaming sul LVC, la Ceramica Scarabeo GCF Roma affronta in casa la Gioiella Micromilk Gioia del Colle per la resa dei conti. Allo stesso modo la Kemas ...

Volley : A2 Maschile - Roma-Gioia Del Colle e Santa Croce-Spoleto sfide senza appello : ROMA- Domani sera, alle 20.30, si chiudono i Quarti di Finale dei Play Off di Serie A2 Maschile . Le sfide Ceramica Scarabeo GCF Roma-Gioiella Micromilk Gioia del Colle e Kemas Lamipel Santa Croce-...

Antonio De Panfilis parla di Domenico Santacroce nel suo nuovo libro : ... insigne latinista, che ha scolpito le sue impressioni sul libro nella quarta di copertina, l'imprenditore della famosa fabbrica dolciaria Antonio Pelino, docente universitario di economia e storia, ...