Sanità | prima donazione di organi al Giglio di Cefalù

Sanità - Fimmg : “Nel 90% dei casi di dolore prima della terapia dal medico di famiglia” : Nel 90% dei casi di dolore la prima terapia viene consigliata dal medico di famiglia. Oltre 9 camici bianchi su 10 riferiscono, infatti, di prescrivere ‘sempre o spesso’ una terapia nel corso di una prima visita di un paziente con dolore. E’ quanto emerge da un questionario realizzato dal Centro studi della Fimmg, per il secondo anno consecutivo, in occasione della Giornata del Sollievo, in calendario domani, su un campione di ...

«Io - primario licenziato in tronco : sono vittima delle lobby sanitarie» : «C?è probabilmente la volontà di qualcuno di cancellare l?Emodinamica h24 e la Cardiologia interventistica dall?ospedale di Caserta per far entrare...

A Barcellona in mostra la Sanità del futuro con l’Italia - e Ascom UMS - in prima linea : “Italian Vision for Smart Healthcare: everyone and everything for patient care and safety” è il tema centrale del padiglione Italia all’interno dell’HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) Europe & Health 2.0 Conference che si terrà nei giorni dal 27 al 29 maggio a Sitges, Barcellona. Protagonista sarà Ascom UMS, l’azienda che incarna al meglio il messaggio del padiglione grazie alle sue soluzioni di digitalizzazione ...

Sindacati. Elezioni Rsu. Cgil prima in provincia nei settori della conoscenza e nella Sanità : Siamo stati in grado di far fronte ad un'offensiva senza precedenti, con spinte di sindacati corporativi che hanno contribuito a frammentare gli interessi del mondo del lavoro e della conoscenza'. ...

MalaSanità - parrucchiera di san Donato Milanese racconta : «Io operata dai primari delle tangenti - ora sono invalida al 100%» : Sabrina Toso, 52 anni, di San Donato Milanese. Lei è stata operata sia al Pini da Calori che al Galeazzi da Romanò, i due primari arrestati per tangenti. Com?è...

Tangenti Sanità Milano - il primario Romanò risponde al gip : ultimo interrogatorio di garanzia : Auspica di essere presto “interrogato dai pm”, Carlo Luca Romanò, primario dell’ospedale Galeazzi arrestato sei giorni fa assieme ad altri tre medici, al direttore sanitario del Cto-Pini, Paola Navone, e all’imprenditore Tommaso Brenicci nell’inchiesta milanese su presunte Tangenti nella sanità. Romanò oggi è stato sentito (ultimo dei sei arrestati) dal gip Teresa De Pascale e, come si è limitato a dire il suo legale, l’avvocato ...

Tangenti Sanità Milano - il primario Calori risponde al gip : “Nessun conflitto di interesse” : Nessun conflitto di interesse, nessuna corruzione. Per Giorgio Maria Calori, il primario del Cto-Pini di Milano, arrestato tre giorni fa nell’inchiesta milanese su presunte Tangenti nella sanità assieme ad altre cinque persone, non c’era “alcun conflitto di interessi” tra il suo ruolo e i suoi rapporti, anche societari, con l’imprenditore Tommaso Brenicci, arrestato. Lo ha sostenuto lo stesso primario, ora sospeso, in oltre ...

Tangenti Sanità Milano - primario del Pini : leciti rapporti con imprese : Tangenti sanità Milano, primario del Pini: leciti rapporti con imprese È durato tre ore l'interrogatorio di garanzia di Giorgio Maria Calori che ha negato qualsiasi conflitto di interessi tra il suo ruolo e i suoi rapporti con l'imprenditore Brenicci, finito in carcere. Ai domiciliari anche altri medici dell'Istituto e del ...

Milano - scandalo Sanità Arrestati quattro primari : erano soci dei fornitori : E per realizzare il loro progetto avevano portato dalla loro parte nientemeno che un ex procuratore della Repubblica, uno dei magistrati prestati alla politica in nome della trasparenza: Gustavo ...

Milano - tangenti nella Sanità : 6 arresti tra cui 4 primari : Il nucleo della polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha arrestato oggi sei persone: due primari dell'ospedale Galeazzi, due primari del Pini, un direttore sanitario e un imprenditore del settore delle apparecchiature sanitarie. Quest'ultimo è finito direttamente in carcere, mentre gli altri tre, tutti medici, sono agli arresti domiciliari. Sono tutti accusati di corruzione.L'inchiesta che ha portato a questi sei arresti è ...

Milano - tangenti nella Sanità Arrestati primari e dirigenti del Pini e del Galeazzi : Due primari dell'ospedale Pini di Milano, due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari e un imprenditore è finto in cella nell'ambito di un filone di indagine ...

Milano Sanità choc : tangenti al Pini e al Galeazzi - 4 primari ai domiciliari : Una nuova inchiesta scuote il sistema sanitario lombardo. Stavolta sono finiti ai domiciliari quattro primari di due ospedali milanesi (il Galeazzi ed il Pini) ed un direttore sanitario. Un imprenditore, Tommaso Brenicci, invece, è finito in manette: è l'amministratore di cinque società che operano nel settore delle apparecchiature ortopediche ed elettromedicali. Per tutti l'accusa è di corruzione. Risulta indagato anche un Gustavo Cioppa, ...