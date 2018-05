Sanità | giunta veneta approva piano sociosanitario 2019- 2023 2

Sanità : giunta veneta approva piano sociosanitario 2019- 2023 : Venezia, 30 mag. (AdnKronos) - La giunta regionale del Veneto, su proposta del Presidente Luca Zaia, ha approvato il Disegno di Legge concernente il nuovo “piano socio sanitario regionale 2019-2023”. In queste ore è in corso la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell’iter. Nel c

Sanità : giunta veneta approva piano sociosanitario 2019- 2023 : Venezia, 30 mag. (AdnKronos) – La giunta regionale del Veneto, su proposta del Presidente Luca Zaia, ha approvato il Disegno di Legge concernente il nuovo ‘piano socio sanitario regionale 2019-2023″. In queste ore è in corso la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell’iter.Nel complesso documento vengono riconfermati i numeri e l’organizzazione della rete ospedaliera in Hub e Spoke e ...