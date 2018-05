laragnatelanews

: Sani-Clima, per un ambiente pulito anche in automobile - - evyna : Sani-Clima, per un ambiente pulito anche in automobile - - Lampa_Spa : RT @motorionline: #Lampa Sani-Clima: un prodotto per l'igiene della propria auto - motorionline : #Lampa Sani-Clima: un prodotto per l'igiene della propria auto -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Finalmente dopo mesi di piogge, brutto tempo ed ombrelli e scarpe bagnate, mai pulite, le nostre vetture hanno assorbito umidità e sporcizia, non solo nei tappeti, masui sedili, dove i vestiti pieni di odori di cucinato, smog e grasso fanno diventare gli abitacoli davvero poco igenici. (Con l’estate si si sceglierà il mare, non andrà meglio). Durante il periodo invernale, l’eccessiva concentrazione di umidità nell’aria favorisce la proliferazione di batteri, muffe e funghi all’interno dei condotti dell’aria condizionata dei veicoli. All’arrivo della stagione calda questo si traduce, inevitabilmente, oltre che in una serie di odori sgradevoli che possono provenire dalle bocchette di aerazione, in un rischio concreto per la salute degli occupanti dell’abitacolo. Per combattere e neutralizzare i depositi organici e inorganici causa di cattivi odori, Lampa presenta ...