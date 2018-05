San Mauro Cilento | arrestati sindaco e giunta per corruzione e abuso d' ufficio

San Lazzaro di Savena. Mauro Regazzi ucciso mentre attraversa la strada : Impatto mortale a San Lazzaro di Savena (Bologna) in via Bellaria. Mauro Regazzi , 71 anni, è stato investito da un’auto mentre

UNA VITA / Fernando insinua il dubbio in Teresa : Mauro la sta solo u San do? (Anticipazioni 29 marzo) : Anticipazioni Una VITA , puntata 29 marzo: Fernando , sollecitato da Sara, cerca di insinua re dei dubbi in Teresa . La maestra riprende a dubitare di Mauro ?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 10:48:00 GMT)

Mauro Corona vs AlesSandra Mussolini : “Io ho la faccia da scimmia? Tu hai le labbra rifatte” : Botta e risposta tra Alessandra Mussolini e Mauro Corona a l’Aria che tira (La7): “Che ha sulla maglietta? Non è lui, è una scimmia”. Poi la risposta piccata di Corona: “Almeno non ho le labbra rifatte” L'articolo Mauro Corona vs Alessandra Mussolini: “Io ho la faccia da scimmia? Tu hai le labbra rifatte” proviene da Il Fatto Quotidiano.