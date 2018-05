Samsung e Apple ancora al vertice della classifica dei produttori di smartphone ma Huawei

iPhone copiati da Samsung : maxi risarcimento in arrivo per Apple : iPhone copiati dalla Samsung: maxi risarcimento per l'Apple iPhone copiati da Samsung: maxi risarcimento in arrivo per Apple Apple vince la guerra giudiziaria con la Samsung : il colosso coreano dovrà ...

Samsung ha copiato il design dell’iPhone : risarcimento per 539 milioni di dollari a Apple : Samsung dovrà risarcire Apple pagando 539 milioni di dollari per aver violato brevetti di progettazione e sviluppo del colosso statunitense. Lo hanno deciso i giudici di una Corte federale di San Jose, in California, confermando che l’azienda coreana ha copiato alcuni elementi legati al design degli iPhone, dall’uso degli angoli arrotondati alla disposizione delle icone delle applicazioni sullo schermo. La battaglia legale tra ...

‘iPhone copiato’ - Samsung dovrà risarcire Apple : Roma, 25 mag. (AdnKronos/Dpa) – Samsung dovrà pagare 539 milioni di dollari ad Apple per aver violato alcuni brevetti dell’iPhone. Lo ha stabilito la Corte Federale statunitense. La cifra stabilita dai giudici fa parte della maxi multa inflitta nel 2012 alla compagnia coreana, pari a 1,05 miliardi di dollari, e della quale 399 milioni sono in fase di revisione. Nel frattempo, però, i giudici hanno stabilito violazioni per altri 140 ...

"Ha copiato l'Iphone". Samsung dovrà pagare 500 milioni di dollari a Apple : Il gruppo sudcoreano Samsung ha copiato il design dell'iphone dalla sua rivale americana Apple e dovrà pagare una multa di 533 milioni di dollari. È la sentenza decisa dai giurati statunitensi di San Josè, nella Silicon Valley, dopo diversi giorni di dibattito.Samsung, che non vende più il modello incriminato, dovrà pagare anche 5 milioni di dollari per l'utilizzo delle funzioni di Iphone. I due gruppi ...

