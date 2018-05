Salvini : Savona? Ne parlerò con Di Maio : 19.32 "La mia pazienza è quasi finita e penso anche la vostra", dice il leader della Lega Salvini ad un comizio a Sestri Levante. "Se mi bloccano adesso -affermagirerò tutta l'Italia per chiedere fino all'ultimo voto e avere la maggioranza per fare da solo quello che in questo momento non ci fanno fare". Savona nella squadra, ma non al Mef? "Quando abbiamo proposto il professor Savona è stato perché era il migliore per fare il ministro ...

Cosa ha detto Varoufakis a proposito di Mattarella - Salvini e Savona : L'uomo che ha cercato di gestire la crisi greca senza riuscire ad avere ragione dell'Europa oggi critica il Quirinale. Con la scelta di respingere il candidato di Lega e M5S, l'economista Paolo Savona, al ministero delle Finanze e affidare invece a Carlo Cottarelli l'incarico di formare il nuovo governo italiano, il presidente Sergio Mattarella ha fatto un "regalo fantastico" alla destra. Ne è ...

SAVONA NEL GOVERNO LEGA-M5S MA NON ALL’ECONOMIA/ Video - la proposta di Di Maio ‘inguaia’ Salvini : SAVONA: "impossibile default del debito pubblico italiano", le parole del candidato ministro all'Economia del GOVERNO M5s-Lega 'stoppato' da Mattarella. Di Maio "nella squadra ma non al Mef"(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:06:00 GMT)

Governo - Di Maio : “O politico o voto anticipato”. Capo M5s ricevuto al Quirinale. Salvini : “Si riprova? Solo con Savona” : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi in Italia è ancora una volta dedicata all’attesa. Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha visto in mattinata Sergio Mattarella e ha rimandato la consegna della lista dei ministri: se entro stasera, secondo quanto dicono le ultime ...

Salvini : o il governo è con Savona o non è : Roma, 30 mag. , askanews, 'Io non accetterò mai, perché la lealtà vale più di 10 poltrone, che venga detto no a un ministro di un governo italiano, è giusto che i tedeschi si occupino dei tedeschi, i ...

Far partire Cottarelli - votare subito o riprovarci senza Savona? I dubbi di Salvini e Di Maio : Ora bisognerà far partire le Commissioni e approvare il Def. Il ragionamento di Giancarlo Giorgetti ieri mattina alla riunione del gruppo della Lega ha fatto capire ai parlamentari che il Carroccio, pur chiedendo il voto in tempi brevi, non intende accelerare troppo. Del resto è lo stesso Matteo Salvini ad ammettere di non voler rompere "le scatole agli italiani almeno nel mese di agosto". Dopo il caos Di ...