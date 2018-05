Salvini | ogni ministro ha proprio ruolo | non è come calciomercato

"Attacchi sconsiderati al Colle : Salvini si vergogni" : "In queste ore assistiamo da parte di Lega, Cinque Stelle e Fratelli d'Italia ad attacchi gravi e sconsiderati verso le prerogative della Presidenza della Repubblica. La pressione senza precedenti che vogliono alimentare è inaccettabile". Lo scrive su Facebook Maurizio Martina, segretario reggente del Pd."Salvini si vergogni - ha poi proseguito il segretario del Pd - continua a giocare la sua propaganda sulla pelle degli italiani. Attacca ...

"In ogni caso lunedì si chiude". Poi Salvini attacca Forza Italia : È il momento delle scelte irrevocabili, ed è un Matteo Salvini un po' scuro in volto, sicuramente stanco e probabilmente non di ottimo umore, quello che a tarda mattinata lascia Montecitorio dopo l'ultimo, o forse penultimo, incontro con il dioscuro Luigi Di Maio.Primi vagiti, meglio grugniti, di un governo che è ancora in sala travaglio ma di cui si vede, se non la testa, almeno la gran voglia di nascere. Anche il numero due leghista, Giancarlo ...

Il fisco dei sogni (e degli incubi) di Salvini e Di Maio : Flatl tax e reddito di cittadinanza finanziati da un condono fiscale e da imposte straordinarie: il programma economico di Lega-M5s fra proclami, omissioni e incognite. GIANNI CREDIT(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 05:45:00 GMT)La svolta di Cdp in Tim che sfata i miti del liberismo, di G. CreditLe rotte della nuova politica economica, di G. Credit

Governo : Salvini - leale con centrodestra - mi confronto ogni giorno : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Cercherò fino all’ultimo di trasformare in fatti quello che è stato votato da 12 milioni” di cittadini che hanno scelto il centrodestra e “da 10 milioni che hanno votato il programma dei 5 Stelle”. Lo dice Matteo Salvini su Facebook. “Noi -ha aggiunto- siamo coerenti e leali con una coalizione”, quella di centrodestra”, con cui mi confronto ogni giorno”. ...

Governo - Salvini agli Interni e Di Maio agli Esteri : passi avanti e incognita premier : La presenza di Luigi Di Maio e Matteo Salvini in un ministero "di peso" non la mette in dubbio più nessuno,

Salvini : "In ogni caso alleanza con centrodestra non si rompe" : Matteo Salvini, parla con i giornalisti fuori da un ristorante in centro a Roma dopo l'incontro con Di Maio: 'In ogni caso alleanza con centrodestra non si rompe' Fonte: VISTA Agenzia Televisiva ...

Salvini - ogni voto Lega vale cambiamento : ANSA, - ROMA, 29 APR - "Avete tempo ancora qualche ora, amici friulani e giuliani. ogni singolo voto dato oggi alla Lega in Friuli Venezia Giulia vale per il cambiamento di tutta l'Italia.#...

SONDAGGI REGIONALI MOLISE E FRIULI VENEZIA GIULIA/ Toma avanti su M5s - incognita ‘frattura’ Berlusconi-Salvini : SONDAGGI Politici, risultati Elezioni REGIONALI MOLISE e FRIULI VENEZIA GIULIA: intenzioni di voto, il centrodestra in vantaggio ma c'è incognita frattura Salvini-Berlusconi. Toma davanti(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 16:49:00 GMT)

Salvini - Russia : ogni governo italiano vuole buon rapporto con noi : Mosca, 3 apr. , askanews, La Russia è convinta che ogni governo italiano, sia passato che futuro, desideri un buon rapporto con Mosca. Lo ha detto Alexandr Grushko, attuale vice ministro degli Esteri ...