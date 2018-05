Salvini | o il governo è con Savona o non è

Governo : Boccia - Salvini sta incartando tutti - subito al voto : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Salvini con il suo 17% ha incartato tutti, da Berlusconi e la Meloni che con il loro consenso lo hanno consacrato leader del centrodestra, a Di Maio che si è rivelato inadeguato nel confronto politico dopo la rottura con Mattarella. Ora Salvini ci dice anche quando andare a votare; la nostra risposta è sempre la stessa: subito per il bene del Paese e confrontiamoci a viso aperto sulla difesa ...

Salvini gela Di Maio : 'Non è mercato - soluzione per l'emergenza e poi voto'. Cottarelli : possibile governo politico : Non vuole rinunciare a Paolo Savona nel ruolo di ministro dell'economia. Ma questa opzione non è contemplata: Mattarella non le permetterebbe mai, visto che è legata all'uscita dall'euro. Si vedrà.

Salvini gela Di Maio : «Non è mercato - soluzione per l'emergenza e poi voto». Cottarelli : possibile governo politico : Lo spread apre a 270 punti, in calo rispetto a ieri. Ma la crisi politica italiana ancora non è risolta. Cottarelli sale al colle. «Informale» viene definito dal Quirinale...

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - COTTARELLI : "POSSIBILE ESECUTIVO POLITICO"/ M5s-Lega - Salvini o Giorgetti premier? : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, diretta consultazioni COTTARELLI oggi 30 maggio 2018: Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:08:00 GMT)

Governo - Di Maio riapre. Ma Salvini : solo per l'emergenza : La polvere intorno alla crisi politica italiana è diventata così fitta che nemmeno i mercati sanno quale direzione prendere . Per alcune ore ha ripreso corpo l'ipotesi di un Governo politico, poi però spazzata via dalla Lega, che ...

Cottarelli : "Spiraglio per governo politico" | Salvini : "No a Di Maio ok a esecutivo di emergenza | Interessi sui Btp volano al 3% : Mentre lo spread scende la Borsa rimbalza, ma gli Interessi sui Btp schizzano al 3%, mai così in alto dal 2014. Salvini dice no ai Cinquestelle che avevano proposto di riaprire il tavolo con la Lega per il governo e dice sì al voto ma non a luglio. Cottarelli: "Attendo, emerse possibilità"

Cottarelli : ?«C’è ipotesi di Governo politico - resto in attesa». Salvini : «voto - ma non a luglio» : «Di Maio riapre a chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato»: così il leader della Lega liquida la linea Di Maio che ieri ha smorzato l’ipotesi di impeachment al capo dello Stato e riaperto i giochi per un Governo politico con la Lega. Il Carroccio lancia mobilitazione e gazebo per l’elezione diretta del presidente della Repubblica...

Governo - Salvini : 'Al voto il prima possibile ma non a fine luglio' - : Il leader della Lega ha parlato da Pisa dove si trova per le amministrative: "Mattarella ci dica come uscire da questa situazione. Di Maio riapre? Non siamo al mercato". E annuncia: "Chiederemo l'...

Salvini gela Di Maio : 'Non è mercato soluzione per l'emergenza - poi voto'. Cottarelli : possibile governo politico : 'All'ipotesi di un governo giallo-verde ci abbiamo lavorato per un mese inutilmente ma io ho una dignità politica e soprattutto l'Italia non è schiava di nessuno: i tedeschi si facciano gli affari ...

