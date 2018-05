Salvini non cede su Savona

Il Colle e il M5s triangolano per convincere Salvini a non tornare a votare : Roma. Alla fine il colpo di scena della giornata di mercoledì – seppur in netto ritardo – lo ha fatto Luigi Di Maio, che ha chiesto il ritiro di Paolo Savona dalla corsa per il ministero dell’Economia, proponendolo per un altro incarico. Tutto, insomma, pur di formare un esecutivo politico. Tutto pu

Salvini : ogni ministro ha proprio ruolo - non è come calciomercato : "I ministri nel governo non sono come i calciatori nel calciomercato, se uno gioca come portiere deve fare il portiere, se gioca come attaccante deve fare l'attaccante. Vedremo nelle prossime ore, ...

Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Colle valuta con «grande attenzione». Salvini : ci penso ma no a guinzagli : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Matteo Salvini stoppa Di Maio : 'Non facciamo un governo dettato da spread e Merkel' : ... pur non chiudendo completamente la porta al leader dei 5 Stelle, prende decisamente le distanze dalla sua proposta di governo politico con Savona in un ministero diverso dall'Economia e Giuseppe ...

La proposta di Di Maio : “Savona al governo ma non all’Economia”. Salvini : “Ci penso” : «Troviamo una persona della stessa caratura dell’eccellente professor Savona» per il Tesoro con «lui che resta nella squadra di governo in un’altra posizione». È questa l’ultima proposta di Luigi Di Maio attraverso Facebook. Poco prima il capo del Movimento Cinque Stelle aveva detto che non esistono alternative «o governo politico o voto». Immed...

La proposta di Di Maio : “Savona al governo ma non all’Economia”. Salvini gli dice no : «Troviamo una persona della stessa caratura dell’eccellente professor Savona» per il Tesoro con «lui che resta nella squadra di governo in un’altra posizione». È questa l’ultima proposta di Luigi Di Maio attraverso Facebook. Poco prima il capo del Movimento Cinque Stelle aveva detto che non esistono alternative «o governo politico o voto». La pr...

Salvini : "Di Maio riapre? Non siamo al mercato - Mattarella indichi data elezioni" : 14.00 - Salvini sta attraversando l'Italia in vista delle elezioni amministrative che si terranno il 10 giugno prossimo in 763 comuni italiani e oggi, durante un comizio a Massa Carrara, ha ribadito ancora una volta il proprio no al secondo tentativo del governo Lega-M5S: Il governo ho voglia di farlo ma senza mai svendere la mia e la vostra dignità. La dignità non vale 10 ministeri. [...] Quando ci hanno detto di togliere Savona, perché ...