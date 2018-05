Salvini | Mattarella ha disfatto tutto | spieghi come se ne esce

Si riapre la trattativa per il governo. Salvini : «Mattarella ci dica cosa fare» : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

Governo - Cottarelli vede Mattarella. Salvini 'Sia il presidente a risolvere l impasse. Per la Lega voto subito' : E questa mattina Gian Marco Centinaio , capogruppo della Lega al Senato, risponde alla domanda sull'ipotesi di Cottarelli al posto di Paolo Savona al ministero dell'Economia: 'Non funziona così. Noi ...

Il Pd si mobilita anche nel Salento per sostenere Mattarella. Intanto - D'Alema attacca Salvini : "Ha bluffato : voleva andare al voto" : LECCE Il Pd scende in piazza anche nel Salento, dopo le frizioni romane per il no a Conte del Capo dello Stato Mattarella: la Lega voleva Savona all'Economia, ma non c'è stato nulla da fare. Più di tutti potè lo spread. " I circoli del PD di Martano, Corigliano, Martignano, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci , Melendugno, Calimera, ...

Impeachment per Mattarella?/ Di Maio - frattura Lega-M5s : "Salvini 'cuor di leone' non lo vuole più" : Impeachment contro Mattarella? M5s chiude la pratica attaccando la Lega: Di Maio, 'Salvini cuor di leone non lo vuole più, peccato, ne risponderanno'.

Di Maio : "Niente impeachment per Mattarella. Salvini non lo vuole" : ... c'era l' abolizione della Fornero , c'era la fine dei manager della sanità nominati dalla politica '. 'Disposti a collaborare con Mattarella' Di Maio ha inoltre detto: ' Spero che si vada al voto il ...

Governo : Salvini - Mattarella preferisce Cottarelli a chi rappresenta 17 mln elettori : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Mattarella si è preso la responsabilità di dire che non parte un Governo che rappresenta 17 milioni di elettori e la maggioranza di deputati e senatori perché preferisce chiamare Cottarelli che ha lavorato per Fmi e, lo dico senza nessuna invidia, non ha problemi economici visto che ha una pensione di 18mila euro al mese”. Lo ha detto Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Governo: Salvini, ...

Governo : Salvini - rispetto Mattarella ma ha sbagliato : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Non entro nel merito della forma, rispetto il Presidente della Repubblica, fa il Presidente della Repubblica, però ha sbagliato. In questo momento ci sarebbe un Governo in carica invece c’è il nulla”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite a ‘Di martedì’. L'articolo Governo: Salvini, rispetto Mattarella ma ha sbagliato sembra essere il primo su SPORTFAIR.

"Mattarella - un errore dopo l'altro Da Colle e Renzi regalo alla Lega" "A Salvini voto 10 - Di Maio 6. E..." : Massimo Cacciari ad Affaritaliani.it: Sergio Mattarella "ha commesso un errore incredibile all'inizio e da lì poi errori a catena. Il Capo dello Stato avrebbe dovuto dare l'incarico a Salvini per formare il governo..." Segui su affaritaliani.it

IMPEACHMENT PER MATTARELLA?/ Meloni e Salvini - raccolta firme per introdurre presidenzialismo : IMPEACHMENT contro Mattarella, il Movimento 5 Stelle fa sul serio: è stato nominato il professore che scriverà il testo d'accusa, si tratta di Ugo Grassi, docente a Napoli(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 18:13:00 GMT)

Salvini : “Chi insulta e minaccia Mattarella non fa parte del futuro del mio Paese. Ha sbagliato - ma non parlo di impeachment” : “Chi insulta e minaccia Sergio Mattarella non fa parte del futuro del mio Paese”. Mentre i 5 stelle sollecitavano una presa di posizione di Matteo Salvini sulla questione della messa in stato d’accusa del capo dello Stato, lui in una diretta Facebook si è dissociato da chi attacca il presidente della Repubblica. “Io sono arrabbiato con Mattarella, ma non parlo di impeachment e non andremo in piazza. Ma ha fatto un errore ...

Governo - Cottarelli al Quirinale per i ministri. Il Pd si asterrà. Salvini : “Errore Mattarella - ma no agli insulti e minacce” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

