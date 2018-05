Salvini | La mia pazienza è quasi finita Sono pronto a fare da solo

La proposta di Di Maio : “Savona al governo ma non all’Economia”. Salvini gli dice no : «Troviamo una persona della stessa caratura dell’eccellente professor Savona» per il Tesoro con «lui che resta nella squadra di governo in un’altra posizione». È questa l’ultima proposta di Luigi Di Maio attraverso Facebook. Poco prima il capo del Movimento Cinque Stelle aveva detto che non esistono alternative «o governo politico o voto». La pr...

Matteo Salvini - tripudio da stadio a Di Martedì : tira in ballo Maria Elena Boschi e i risparmiatori truffato - ovazione : Basterebbe l'accoglienza riservata a Matteo Salvini dal pubblico dello studio di Di Martedì con Giovanni Floris per capire di quanto sostegno può godere il leader della Lega. Al suo ingresso è partito ...

Salvini pronto a riproporre Savona all'Economia : Roma, 29 mag. , askanews, 'Se ho a disposizione il meglio per gli italiani, io propongo il meglio, non un gradino di meno. E il professor Savona è il meglio e se tornassimo al voto gli chiederei di ...

Governo - Salvini incontra Di Maio : “Trasformiamo contratto in progetti di legge - compresa la riforma della legge elettorale” : “Trasformiamo in fatti il contratto di Governo tramite le commissioni parlamentari. Quello che non può fare il Governo perché nasce zoppo, proveremmo a realizzarlo tramite il Parlamento, dalla legittima difesa alla riforma della legge elettorale”. Così Matteo Salvini ai cronisti, fuori da Montecitorio, il giorno dopo il fallito tentativo di Giuseppe Conte di creare il Governo M5s-Lega. Salvini è tornato ad attaccare il presidente ...

Governo : Conte rinuncia - convocato Cottarelli | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne l'Economia per tutelare i risparmi" | Ira di Salvini | Di Maio vuole l'impeachment - Berlusconi : irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il Governo, al contrario grande collaborazione". convocato Cottarelli per lunedì mattina

