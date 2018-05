Salvini gela Di Maio : 'Non è mercato soluzione per l'emergenza - poi voto'. Cottarelli : possibile governo politico : 'All'ipotesi di un governo giallo-verde ci abbiamo lavorato per un mese inutilmente ma io ho una dignità politica e soprattutto l'Italia non è schiava di nessuno: i tedeschi si facciano gli affari ...

Salvini gela Di Maio : «Non è mercato soluzione per l'emergenza - poi voto». Cottarelli : possibile governo politico : Lo spread apre a 270 punti, in calo rispetto a ieri. Ma la crisi politica italiana ancora non è risolta. Cottarelli sale al colle. «Informale» viene definito dal Quirinale...

Salvini gela Di Maio : «Non è mercato soluzione per l'emergenza - poi voto». Cottarelli : possibile governo politico : Lo spread apre a 270 punti, in calo rispetto a ieri. Ma la crisi politica italiana ancora non è risolta. Cottarelli sale al colle. «Informale» viene definito dal Quirinale...

Matteo Salvini gela Luigi Di Maio : 'Lui ottimista? Io realista' : Parla un leader, a stretto giro di posta l'altro lo segue. Il primo è Luigi Di Maio, il quale si dice "ottimista" sull'esito della trattativa per l'accordo di governo. Il secondo è Matteo Salvini, che usa toni meno entusiastici, a dimostrazione del fatto che la strada non è esattamente in discesa. Lega e M5s, premette, sono "forze serie, se c'è un accordo con un governo forte che parte poi sui nomi si trova". --Così a Repubblica Tv arrivando a ...

Matteo Salvini gela Luigi Di Maio : 'Lui premier? No - siamo responsabili' : Un secco 'no' a Luigi Di Maio premier. Intercettato dai cronisti all'entrata di Montecitorio, Matteo Salvini ha risposto quasi a monosillabi a chi gli chiedeva di commentare le voci circolate nelle ...

Svolta per il nuovo governo : Salvini e Di Maio chiedono 24 ore di tempo a Mattarella e congelano il premier neutrale : "Belloni - ha detto inoltre a proposito della segretaria generale della Farnesina data in pole per un incarico da parte del capo dello Stato - non la conosco, sarà la migliore persona del mondo, ma ...

"Salvini - scongela i voti. Risponderai alla Storia" ?E Di Maio si ricandida : "Volevo capire se Salvini c'era o ci faceva? e per 55 giorni ho provato a proporgli un governo assieme. L'unica cosa che gli ho chiesto è staccati da Berlusconi, ma lui ha preferito Berlusconi a tutto questo. Ne risponderà alla storia e agli italiani"A dirlo è Luigi Di Maio che a Rtl 102,5 avvia ufficialmente la campagna elettorale e non perde tempo nell'attaccare gli avversari. "Se si sta andando al voto è perché lui ha scelto la restaurazione ...

"Salvini - scongela i voti Risponderai alla Storia" ?E Di Maio si ricandida : "Volevo capire se Salvini c'era o ci faceva? e per 55 giorni ho provato a proporgli un governo assieme. L'unica cosa che gli ho chiesto è staccati da Berlusconi, ma lui ha preferito Berlusconi a tutto questo. Ne risponderà alla storia e agli italiani"A dirlo è Luigi Di Maio che a Rtl 102,5 avvia ufficialmente la campagna elettorale e non perde tempo nell'attaccare gli avversari. "Se si sta andando al voto è perché lui ha scelto la restaurazione ...

Toninelli gela Salvini : ha sprecato la sua occasione : Roma, 4 mag. , askanews, 'Salvini ha sprecato la migliore occasione della sua vita per fare governo, altro che di sei mesi.Poteva fare un governo con M5s ma ha deciso di stare con Silvio Berlusconi, ...

5 Stelle - Berlusconi evoca Hitler e Salvini lo gela : «Meglio tacere» : «Mi hanno detto che davanti ai 5Stelle la gente si sente come gli ebrei davanti a Hitler»: Silvio Berlusconi riaccende scontro con il Movimento 5 Stelle dopo la nota frase sui...

5 Stelle - Berlusconi evoca Hitler e Salvini lo gela : «Meglio tacere» : «Mi hanno detto che davanti ai 5Stelle la gente si sente come gli ebrei davanti a Hitler»: Berlusconi rinfiamma lo scontro con M5S dopo la nota frase sui...

5 Stelle - Berlusconi evoca Hitler Salvini lo gela : 'Meglio tacere' : L'altro giorno stavo dando una mano a delle persone e gli ho chiesto come si sentissero di fronte a questa formazione politica, che non si può certo definire democratica. Uno mi guarda negli occhi e ...

M5S - Berlusconi evoca Hitler e Salvini lo gela : 'Meglio tacere' : L'altro giorno stavo dando una mano a delle persone e gli ho chiesto come si sentissero di fronte a questa formazione politica, che non si può certo definire democratica. Uno mi guarda negli occhi e ...

Il Colle gela Salvini. Lunedì probabile incarico a Fico : Ormai è la frase che al Quirinale ripetono più spesso. «In assenza di novità e colpi di scena». E dunque fatta questa premessa e al netto di sorprese dell'ultim'ora, al Colle si...