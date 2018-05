Salvini e Le Pen | «cena di Natale a Parigi da 401 euro a testa» | spese pazze per 427mila

Le Pen e Salvini - 'una cena a Parigi da 401 euro a testa' : spese pazze per 427mila euro : Regali, champagne e cene di lusso . Le spese pazze del gruppo degli eurodeputati ENL , europa delle Nazioni e della Libertà, , che comprende il Front Nationale francese e la Lega Nord in Italia, ...

Salvini e Le Pen - eurorimborsi per cene di lusso a Parigi : in Francia esplode la polemica : Sta facendo il giro del Web la notizia di un settimanale francese sulle spese folli dei due leader populisti in alcuni locali esclusivi. E i revisori dei conti dell'Europarlamento avrebbero chiesto chiarimenti

Le Pen e Salvini - «una cena a Parigi da 401 euro a testa» : spese pazze per 427mila euro : Regali, champagne e cene di lusso. Le spese pazze del gruppo degli eurodeputati ENL (europa delle Nazioni e della Libertà), che comprende il Front Nationale francese e la Lega Nord in Italia,...

L'Ue mette sotto schiaffo Salvini per le cene di lusso "a carico dei contribuenti" con Le Pen : Spese pazze per Salvini in Europa? Il gruppo al Parlamento europeo "Europa delle Nazioni e delle libertà" - di cui il segretario della Lega è vicepresidente - è finito sotto accusa per rimborsi spese non...

Il cambio repentino di strategia per Di Maio e Salvini Video : È un vertiginoso cambio di strategia quello che di Di Maio ha annunciato ieri durante un comizio a Napoli e Salvini segue a ruota: no a nuove elezioni e si a un nuovo tentativo di rifare un governo Movimento 5 Stelle-Lega. La pace con Mattarella Dopo la rabbia dei giorni scorsi contro un Mattarella accusato di non voler ascoltare la voce degli italiani, ma solo quella dei mercati e dei tecnocrati di Bruxelles, Di Maio da Napoli ha calmato i toni ...

Le cene d'oro del gruppo europarlamentare di Salvini e Le Pen : 13.500 euro per il cenone di Natale : Un cenone di Natale con 60 bottiglie di champagne Gevrey-Chambertin al prezzo di 13500 euro. Tanto è costata la cena natalizia del gruppo all'europarlamento Enl, di cui fanno parte Matteo Salvini, Gert Wilder e Marine Le Pen. Lo ha scoperto il settimanale satirico francese il Canard Enchainé analizzando i conto del gruppo europa delle Nazioni e delle Libertà. Non solo: sul conto sono apparsi anche cene in due locali ...

RIFORMA PENSIONI/ Salvini non molla su Quota 100 e Quota 41 : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Salvini non molla su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 maggio(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:07:00 GMT)

Pensioni - Salvini : parta il Parlamento per smontare la Fornero - le novità Video : Cominciare subito a lavorare in Parlamento sulla riforma Pensioni e i tagli ai vitalizi dei parlamentari, sulla giustizia e sul fisco, al di la' di quale sara' il nuovo governo e in attesa di capire come vada il tentativo di Carlo Cottarelli, presidente del Consiglio incaricato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di costituire l’esecutivo tecnico. Facciamo partire il Parlamento, ha dichiarato oggi il leader della Lega Matteo ...

Governo : Salvini - Oettinger pensi a tedeschi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “E’ normale che il commissario europeo al Bilancio, il signor Oettinger, tedesco guarda caso, ha detto, come se fosse normale, ‘i mercati insegneranno agli italiani a votare meglio’? Ma come ti permetti?, Fatti gli affari dei tedeschi, che noi ci facciamo gli affari degli italiani”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite a ‘Di martedì’. ...

Scuola e pensioni : cosa prevede il progetto Di Maio e Salvini? : Nonostante non siano riusciti a formare il nuovo Governo, continua il progetto di riforma sulla Scuola e le pensioni proposto da Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Questo ‘in barba’ alla scelta da parte del presidente Mattarella di nominare Carlo Cottarelli nuovo presidente del consiglio, che difficilmente riuscirà ad ottenere la fiducia da parte di […] L'articolo Scuola e pensioni: cosa prevede il progetto Di Maio e Salvini? ...

Berlusconi vede il centrodestra unito al voto. Ma Salvini frena : "Ci devo pensare" : ...concluso il centrodestra ma bisogna lavorarci sopra - ha spiegato - dobbiamo capire se l'esperimento messo in campo da Lega e Movimento 5 Stelle è episodico o se sarà nuovo orizzonte della politica ...

Salvini : 'Di nuovo al voto con Forza Italia? Ci penserò' : E su caso Savona: 'Il Colle smentisce che Di Maio abbia fatto i nomi di Bagnai e Siri per il ministero dell'Economia in alternativa a Paolo Savona? Non lo so, non c'ero, non ero nella stanza con Di ...