Salvini | Di Maio riapre? Non siamo al mercato | Mattarella indichi data

Governo - colpo di scena : M5s chiede passo indietro a Savona. Salvini al bivio - Di Maio vede Mattarella : colpo di scena: il Movimento 5 stelle chiede il passo indietro di Savona per far ripartire il Governo Conte. Lo fa con una nota di Laura Castelli, concordata con Di Maio: "Sono ore cruciali e c'è...

Cottarelli al Colle dopo Di Maio : ancora tempo per governo politico. Salvini : la squadra non cambi : L'ipotesi governo politico resta in campo: Mattarella e Cottarelli hanno deciso di non forzare i tempi e per questo, dopo che il Capo dello Stato nel pomeriggio ha incontrato Di Maio, il...

Cottarelli al Colle dopo Di Maio : ancora tempo per governo politico. Salvini : la squadra non cambi : L'ipotesi governo politico resta in campo: Mattarella e Cottarelli hanno deciso di non forzare i tempi e per questo, dopo che il Capo dello Stato nel pomeriggio ha incontrato Di Maio, il...

Salvini e Di Maio - le strade si dividono : Si dividono, per la prima volta dopo quasi novanta giorni, le strategie politiche del M5S da quelle della Lega. Una divaricazione che potrebbe riconsegnare del tutto Matteo Salvini, al momento del ...

Governo - diretta – Di Maio : “O politico o voto anticipato”. Salvini : “Riprovo solo con stessa squadra”. Capo M5s al Colle : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi politica – la 87esima – è ancora una volta di attesa, punteggiata da incontri riservati e dichiarazioni in pubblico. Il Collettore delle posizioni delle forze politiche è giocoforza il Quirinale, dove nel primo mattino è stato ricevuto il presidente ...

Governo - il nodo economia blocca Lega e 5 stelle : Salvini al bivio - Di Maio vede Mattarella : Carlo Cottarelli al Quirinale per un colloquio informale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Matteo Salvini al bivio: ripartire con Luigi Di Maio per una...

Di Maio al Colle - poi Cottarelli. Salvini : governo politico solo se squadra non cambia : Un governo politico M5S-Lega oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo...

Di Maio al Colle - poi Cottarelli. Salvini : governo politico solo se squadra non cambia : Un governo politico M5S-Lega oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo...

Di Maio al Colle - poi Cottarelli. Salvini : governo politico solo se squadra non cambia : Un governo politico M5S-Lega oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo...

Di Maio al Colle. Salvini : governo politico solo se squadra non cambia : Un governo politico M5S-Lega oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo...

Governo - Di Maio : “O politico o voto anticipato”. Capo M5s ricevuto al Quirinale. Salvini : “Si riprova? Solo con Savona” : Pubblicamente nessuna intesa, in privato la corsa alle trattative dell’ultimo minuto per riuscire a far partire un “Governo politico“. L’ennesima giornata di crisi in Italia è ancora una volta dedicata all’attesa. Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha visto in mattinata Sergio Mattarella e ha rimandato la consegna della lista dei ministri: se entro stasera, secondo quanto dicono le ultime ...

Di Maio al Colle. Salvini : governo politico solo se squadra non cambia : Un governo politico M5S-Lega oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo...

Governo ultime notizie - Cottarelli attende M5s-Lega/ Salvini : “ok esecutivo con Di Maio e Meloni - oppure voto” : Governo ultime notizie, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:12:00 GMT)

Di Maio : governo politico o voto. Salvini : solo se squadra non cambia. Cottarelli : attendo sviluppi : Un governo politico M5S-Lega oppure un Esecutivo Cottarelli che magari ottenga la non sfiducia del Parlamento e porti l'Italia a nuove elezioni in autunno. Sono queste le ipotesi sul tavolo...