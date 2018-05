Salvini chiude a Di Maio | «Riapre? Non siamo al mercato Al voto» Cottarelli al Colle

: Carloè stato al Quirinale per un-lampo. Si tratta di uncon Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

definitivamente ad unLega-5. Almeno per questa legislatura, stando alle parole del leader della Lega, i giochi sono chiusi. Se ne riparlerà forse tra qualche mese, ma per ora può bastare...

: Carloè stato al Quirinale per un-lampo. Si tratta di uninformale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

: Carloè stato al Quirinale per un-lampo. Si tratta di uninformale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

: “L’Italia che i cittadini avevano scelto non c’è l’avremo”. Lo dichiara Paolo Dela margine, dell’incontro all’università Iulm di Milano ‘Dove va l’Italia?’, in merito all’attuale situazione politica. “Si troveranno un governicchio tecnico. Salvini vuole ricandidare Savona? Uno potrà candidare un po’ chi vuole. Io lo conosco bene è un grandissimo studioso e non ha fatto niente di che. Mi aspettavo il veto di Mattarella ma non lo ...