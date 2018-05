Governo - Salvini chiude ai 5 Stelle : "Non siamo al mercato - al voto il prima possibile" : Salvini chiude definitivamente ad un Governo Lega-5 Stelle. Almeno per questa legislatura, stando alle parole del leader della Lega, i giochi sono chiusi. Se ne riparlerà forse tra qualche mese, ma per ora può bastare...

Salvini chiude a Di Maio : «Riapre? Non siamo al mercato. Al voto». Cottarelli al Colle - incontro informale : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

Cottarelli al Colle - incontro informale. Salvini chiude a Di Maio : «Al voto - ma non a luglio - ferie sacrosante» : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

Cottarelli al Colle - incontro informale. Salvini chiude a Di Maio : «Al voto - ma non a luglio - ferie sacrosante» : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

Del Debbio e Giordano : “Megafoni di Salvini? C’è malcontento. Una fetta di paese ha preferito chiudere gli occhi” : “L’Italia che i cittadini avevano scelto non c’è l’avremo”. Lo dichiara Paolo Del Debbio a margine, dell’incontro all’università Iulm di Milano ‘Dove va l’Italia?’, in merito all’attuale situazione politica. “Si troveranno un governicchio tecnico. Salvini vuole ricandidare Savona? Uno potrà candidare un po’ chi vuole. Io lo conosco bene è un grandissimo studioso e non ha fatto niente di che. Mi aspettavo il veto di Mattarella ma non lo ...

Governo - Del Debbio e Giordano : “Noi megafoni di Salvini? C’è malcontento. Una fetta di paese ha preferito chiudere gli occhi” : “L’Italia che i cittadini avevano scelto non c’è l’avremo”. Lo dichiara Paolo Del Debbio a margine, dell’incontro all’università Iulm di Milano ‘Dove va l’Italia?’, in merito all’attuale situazione politica. “Si troveranno un governicchio tecnico. Salvini vuole ricandidare Savona? Uno potrà candidare un po’ chi vuole. Io lo conosco bene è un grandissimo studioso e non ha fatto niente di che. Mi aspettavo il veto di Mattarella ma non lo ...

Caos Governo - Salvini : 'non tratto più'. Di Maio : 'o si chiude in 24 ore o basta' : Lo ha detto Matteo Salvini in via Bellerio, senza rispondere sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, parlando coi giornalisti al termine di una riunione informale con i vertici del ...

Governo - giornata decisiva. Salvini non cede su Savona. Di Maio : chiudere in 24 ore o lasciamo stare : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ieri ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: ...

Governo - Salvini : 'O si parte o non tratto più'. Di Maio : 'Chiudere in 24 ore' : Ormai l'oggetto del contendere è chiarissimo: il segretario federale vuole Paolo Savona al ministero dell'Economia, mentre il presidente della Repubblica continua a chiedere una soluzione alternativa ...

Di Maio-Salvini : o si parte o si chiude : 23.33 "O si chiude questa partita del Governo entro le prossime 24 ore o non si chiude più".Così Di Maio intervenuto a Terni ad un'iniziativa elettorale in vista di votazioni comunali. "Abbiamo aspettato già abbastanza, adesso è il momento di iniziare a lavorare" aggiunge. Per il governo Conte,"io ho detto 'o si parte o per noi basta'. Mi rifiuto di andare avanti ancora a trattare per settimane" ha detto il segretario della Lega Salvini."I ...

Aut aut Salvini : o si parte o al voto video E Di Maio : massimo 24 ore per chiudere : «Passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza». E annuncia: stasera la lista a Conte. Su Savona all’Economia non cede: «No a un ministro che piace alla Germania». Anche Di Maio incalza: «O si chiude entro 24 ore o mai più»

Governo - incontro Di Maio-Salvini : faccia a faccia per chiudere su premier e ministri : Poco più di un’ora di faccia a faccia nella Capitale, poi i due leader sono ripartiti per i loro appuntamenti sul territorio con l’impegno di tenersi in contatto per telefono. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono visti in tarda mattinata a Roma per procedere sul nodo del premier e sulla squadra di Governo. Intanto viene confermata l’agenda del capo politico M5s, che sarà alle 17 a Teramo e alle 21 a Silvi Marina, in Abruzzo. ...

Salvini : "Lunedì al Colle si chiude" : 13.20 "Faremo di tutto perché nasca un governo.Lunedì sicuramente andremo da Mattarella. Comunque si chiuda.Abbiamo fatto tutto il possibile".Così Salvini a Monza per incontrare un imprenditore fallito per crediti non riscossi dallo Stato."Si sgombera chi occupa case,non paga l'affitto,non gli imprenditori". "Il premier? Deve essere bello,puntiamo su quello, non sulla competenza",scherza. E sul programma: "Basta bugie di giornali e tv.Ecco la ...

[Il retroscena] Cacciare i clandestini e chiudere i campi rom. Ecco il programma di Salvini ministro dell'Interno : Se la premiership dovesse andare alla Lega, all'Economia potrebbe andare un tecnico d'area M5S come Enrico Giovannini o Andrea Roventini, l'Interno resterebbe in quota Lega, all'Istruzione il preside ...