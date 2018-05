Salvini | ' Al governo con quel programma e quella squadra'

Governo - Di Maio : “Spostiamo Savona ad un altro ministero”. Salvini : “Ci penserò”. Il Colle valuta “con grande attenzione” : A sorpresa, all’87esimo giorno di crisi, il Governo politico di M5s-Lega è ancora vivo. Dopo quasi tre mesi dalle elezioni politiche e una crisi istituzionale senza precedenti consumata nello scontro tra i partiti della possibile maggioranza e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ultimo passaggio – stretto come gli altri – è legato all’ultimo tentativo avanzato dal capo politico dei Cinquestelle, ...

Governo - Toninelli (M5s) : “Cambio di ministero per Savona è ultima possibilità. Se Salvini dirà no - si assumerà responsabilità” : “Il cambio di ministero da noi proposto per Paolo Savona è l’ultima possibilità. Se Salvini dirà no, si assumerà responsabilità”. Queste le parole del capogruppo M5s al Senato, Danilo Toninelli, prima della riunione congiunta dei gruppi M5s. Tutto mentre poco prima Salvini aveva prima rivendicato da Sestri Levante: ““Spero nel Governo, ma stessa squadra”, per poi lasciare ancora aperto uno spiraglio: “Ultimi sviluppi? Ci ...

Matteo Salvini stoppa Di Maio : 'Non facciamo un governo dettato da spread e Merkel' : ... pur non chiudendo completamente la porta al leader dei 5 Stelle, prende decisamente le distanze dalla sua proposta di governo politico con Savona in un ministero diverso dall'Economia e Giuseppe ...

Quando Salvini diceva : "Se andiamo al governo usciamo dall'euro" : Oltre all' affaire Paolo Savona , che il leader del Carroccio voleva come ministro , euroscettico, dell'Economia del governo Conte, ecco un video datato luglio 2016 in cui Salvini diceva chiaro e ...

Governo - colpo di scena : Di Maio chiede passo indietro a Savona - Salvini al bivio : colpo di scena: il Movimento 5 stelle chiede il passo indietro di Savona per far ripartire il Governo Conte. Lo fa con una nota di Laura Castelli, concordata con Di Maio: "Sono ore cruciali e c'è...

