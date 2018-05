Salvini ai tedeschi | Fatevi gli affari vostri

Governo : Salvini - Oettinger pensi a tedeschi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “E’ normale che il commissario europeo al Bilancio, il signor Oettinger, tedesco guarda caso, ha detto, come se fosse normale, ‘i mercati insegneranno agli italiani a votare meglio’? Ma come ti permetti?, Fatti gli affari dei tedeschi, che noi ci facciamo gli affari degli italiani”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite a ‘Di martedì’. ...

Governo : Salvini - ministri non devono necessariamente piacere a tedeschi : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “Come nessuno in Italia ha mai eccepito su un ministro tedesco, belga o francese, è altrettanto chiaro ed evidente che i ministri che rappresentano gli italiani non devono necessariamente avere il gradimento dei tedeschi, dei francesi o di chiunque altro”. Lo afferma Matteo Salvini, segretario federale della Lega, uscendo dalla sede del partito in via Bellerio a Milano. “Noi non vediamo ...

Governo - sulla nomina di Savona assedio a Mattarella. Salvini : no a un ministro del Tesoro amico dei tedeschi : Giorgia Meloni: «Non cambio idea sull’esecutivo, ma dal Colle ingerenza inaccettabile». Intanto Salvini tira dritto sul nome di Savona all’Economia: «I tedeschi ci insultano e noi dovremmo scegliere un ministro che vada bene a loro? No, grazie!»

Governo Conte - diretta – La Lega non cede : o Savona ministro o elezioni. Salvini : “Uno che va bene ai tedeschi? No grazie” : Quarantotto ore per far nascere il Governo. A mercati chiusi, con la strada di nuovo in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” risponde il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte avviandosi a un’altra giornata alla Camera, la terza da quando il presidente della Repubblica gli ha conferito il mandato. Ma non è lui il protagonista della partita. Lo dice la Costituzione, eppure per la prima volta il confronto sui ...

Attesa per le mosse di Conte. Salvini : “Tedeschi insultano - no a ministro che piace a loro” : Gli incontri tra il premier incaricato Giuseppe Conte e il capo dello Stato Sergio Mattarella non hanno sciolto le riserve sulla formazione del governo e lo stallo prosegue. Nella giornata di oggi non sono previsti nuovi incontri con i leader dei due schieramenti (Luigi Di Maio per i Cinque Stelle e Matteo Salvini per la Lega). Secondo quanto si ...

Conte : stiamo lavorando sul governo Salvini : no a un ministro del Tesoro amico dei tedeschi : E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie!». Giuseppe Conte con una pizza , Ansa, Intanto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, lasciando ...

Salvini : "Basta insulti dai tedeschi - sui ministri non prendiamo ordini dalla Germania" : "Giornali e politici tedeschi insultano: italiani mendicanti, fannulloni, evasori fiscali, scrocconi e ingrati. E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani". Lo scrive Matteo Salvini su Facebook.Giornali e politici tedeschi insultano: italiani mendicanti, fannulloni, evasori fiscali, scrocconi e ingrati. E noi dovremmo scegliere un ministro dell'Economia che vada bene a loro? No, ...