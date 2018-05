Salviamo l’amore dall’abitudine

vanityfair

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Caro Massimo, Io e il mio compagno abbiamo 45 anni e stiamo insieme da quando ne avevamo 18, quindi da 27 anni. Quella con le spalle larghe sono io, lui invece ha un carattere debole. Tredici anni fa si è infatuato di una ragazza, una motociclista come lui: dopo giorni di lacrime ha deciso di lasciarla per ricominciare con me. L’anno seguente è nata nostra figlia. Lui ha avuto parecchie crisi a causa del lavoro, che non lo fa guadagnare abbastanza e non gli lascia molto tempo libero per andare in moto – la sua passione – e io ho sempre cercato di aiutarlo impegnandomi tantissimo nella mia attività, due piccole aziende che mando avanti anche con il suo modesto aiuto. Cinque anni fa abbiamo avuto un altro figlio; sono io a sostenere economicamente la famiglia, lui quello che guadagna lo spende solo per sé, ma io sono felice quando lui è felice. Poi un anno fa ci è ricaduto, innamorandosi ...