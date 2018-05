Salviamo gli oceani | anche con una T-shirt o un costume

vanityfair

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Glisono soffocati dalla plastica e se non interveniamo rischiamo, nel 2050, di avere nei mari più materiali nocivi che pesci. Da una recente ricerca di WWF emerge infatti che la produzione mondiale di plastica è passata dai 15 milioni del 1964 agli oltre 310 milioni attuali. Intere isole sono sommerse da questi materiali, come per esempio quella di Pitcairn nell’oceano Pacifico meridionale, e di recente sono state trovate balene arenate sulle spiagge con oltre 29 chili di plastica in corpo. Dopo cemento e acciaio, la plastica è il terzo materiale più diffuso sulla Terra. Probabilmente il più temibile dagli. Per preservarne il più possibile lo stato di salute è stato istituito il World Oceans Day, ovvero la giornata mondiale di celebrazione e collaborazione per la salvaguardia degli, che cade venerdì 8 giugno. Cosa possiamo fare noi, nel nostro piccolo? ...