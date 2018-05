Salta la cascata e cade in un torrente | muore un 20enne

L’amico lo filma mentre Salta la cascata : ventenne muore ad Almese : È successo questo pomeriggio, mercoledì 30 maggio, ad Almese. Il giovane, di cui ancora non si conosce il nome, è morto mentre tentava di saltare la cascata di un torrente, in località Goja del Pis. In quelle ore anche in quella zona si era scatenato un violento temporale e il fiume era in piena. Il ventenne è stato inghiottito dai flutti. Tutto è...