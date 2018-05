Salta cascata e cade | muore 20enne

Torino - si fa un selfie mentre Salta una cascata e cade in un torrente : muore ventenne : Forse stava scattandosi un selfie il giovane ventenne morto questo pomeriggio ad Almese, dopo essere caduto in un torrente in località Goja del Pis, dove il fiume crea una cascata con un laghetto al ...

