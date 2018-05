Sale lo spread anche per l’Italia del pallone | -208 dalla Bundesliga

Spread cala a 250 - la Borsa riSale (+2%) Italiani senza l’euro? Che succederebbe : Il listino di Milano guadagna dopo le perdite di ieri, con la speranza di un governo. Il rendimento medio del Btp decennale è volato al 3%, il livello più alto da maggio del 2014, da 1,70% del collocamento di aprile. Assegnati titoli per 1,82 miliardi di euro

Sale il rendimento dei Btp all'asta del Tesoro - spread in calo e Borsa in recupero : MILANO - Ore 12:00. Lo spread tra Btp e Bund decennali resta l'osservato speciale degli investitori dopo i picchi di 320 punti - top dal 2012 - raggiunti nella seduta di martedì. Le indicazioni ...

La Borsa recupera ma il mercato è nervoso - spread riSale dopo il calo in apertura : Le dichiarazioni di Matteo Salvini, secondo il quale «non siamo al mercato» per risolvere la crisi di governo, infiacchiscono Piazza Affari, che riduce il rialzo allo 0,2% dopo una breve incursione in territorio negativo. Indici nervosi, con il Ftse Mib che ha preso con decisione e rapidamente la via del ribasso (-0,10% al momento) e lo spread BTp ...

Governo : Salvini - spread Sale perchè vogliono pezzettini Italia : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Notizie fondate ci dicono che c’è qualcuno che sta puntando su una sconfitta dell’Italia, sia in Europa sia Oltremanica c’è qualcuno che sta svendendo, svendendo, svendendo per comprarsi pezzettini d’Italia sotto costo. E spero che il Paese si unisca, la politica si unisca, per evitare che gli ultimi pezzi buoni delle aziende Italiane vengano svenduti a gente che arriva ...

"Lo spread Sale perché la Bce compra meno Btp e Mattarella ha prodotto incertezza". Intervista a Laura Castelli (M5S) : La Bce di Mario Draghi sta comprando meno titoli italiani, allentando il Quantitative Easing, mentre Sergio Mattarella ha gettato il Paese nell'incertezza politica. Sono queste le cause dell'aumento repentino dello spread, secondo Laura Castelli. Uno dei luogotenenti più stretti di Luigi Di Maio, Castelli ha seguito l'intera trattativa per la stesura del contratto di governo. Ed è fin dal suo ingresso in Parlamento, cinque anni fa, ...

Spread Btp-Bund vola fino a 320 punti - Sale il differenziale a breve : Il differenziale con il decennale tedesco tocca nuovi massimi e lo Spread dei titoli a 2 anni supera per un momento quello dei decennali. Moody’s: taglio rating senza riforme e calo debito

Sale lo Spread. Salvini a FI : no ad alleanza con chi non vuole cambio passo in Ue : Il leader della Lega: Mi piacerebbe moltissimo ricandidare Savona, Sapelli e Conte - Apre già impennnandosi stamani lo spread: il differenziale tra i Btp decennali italiani e i Bund tedeschi parte a ...

Matteo Salvini a Radioanch'io Rai : "Lo spread Sale? Non volevano il nostro governo a prescindere" : ...il leader della Lega Matteo Salvini a Radio anch'io replica a chi gli chiede di commentare i retroscena secondo i quali avrebbe tenuto il punto sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, ...

Borsa in rosso - e lo spread Sale ancora : Avvio di seduta in nuovo calo questa mattina a Piazza Affari, dopo i primi scambi, sulla scia della chiusura fatta segnare ieri. L'indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un -1,52% a quota 21.

Spread Btp-Bund Sale in apertura : 250 punti. Ieri aveva chiuso a 233 : apertura ancora in rialzo per lo Spread tra Btp e Bund, che stamane segna 250 punti a fronte dei 233 della chiusura di Ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,82%

Lo spread apre a 250 - poi Sale ancora. Valore più alto dalla fine del 2013 : Apertura ancora in rialzo per lo spread tra Btp e Bund, che stamattina supera la soglia dei 250 punti e si attesta a 253, il top dalla fine del 2013, dopo aver chiuso ieri a quota 235. Il rischio, per l'Italia, è di superare il tetto dei 63,5 miliardi di spesa per interessi fissato dal Def, con conseguenze immediate per i nostri conti pubblici. Il rendimento del decennale si attesta al 2,847%.