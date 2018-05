Sale il rendimento dei Btp all' asta del Tesoro | spread in calo e Borsa in recupero

Piazza Affari in rosso per effetto dividendi. Il rendimento Btp Sale a 2 - 30% : Lo stacco dei dividendi di 19 società del Ftse Mib su 40, che incide per l'1,74% sull'indice in avvio, pesa sull'apertura di Piazza Affari nel giorno decisivo per la nascita del nuovo governo italiano sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. In lieve rialzo resto d'Europa. Francoforte ferma per festività. Ancora vendite sui titoli di Stato: spread col Bund a 175...

Spread in tensione - Piazza Affari peggiora. Sale il rendimento dei titoli Usa - Borse incerte : La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo sulla scia di Wall Street e per la contrazione dell'economia giapponese , con il Pil del primo trimestre giù dello 0,2% per la frenata nei consumi privati: prima ...

