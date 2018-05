Rugby | week-end all’insegna dei campionati femminili | in programma la finale che assegna

sportfair

: Week end di rugby a Settimo con il Torneo della Torrehttps://goo.gl/Npd8UW #rugby - SportLegalita : Week end di rugby a Settimo con il Torneo della Torrehttps://goo.gl/Npd8UW #rugby - SgrAndrea : Trasferta per il minirugby e gara U14 in casa! - SportPiceno : Finale di Guinness PRO14, Super Rugby e Serie A in diretta nel week-end -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) ltre alladel Campionato Italiano di Serie A in calendario sabato alle 19.30, in cui verràto il 34° Scudetto, in palio ci sarà la Coppa Italia Femminile Seniores Sarà unend dedicato totalmente alfemminile quello che andrà in scena a Calvisano il 2 e il 3 giugno. Oltre alladel Campionato Italiano di Serie A in calendario sabato alle 19.30, in cui verràto il 34esimo Scudetto, in palio ci sarà la Coppa Italia Femminile Seniores che la FIR ha intitolato alla memoria di Rebecca Braglia e il Trofeo Interregionale Under 16. Ben 43 – comprese Valsugana Padova eColorno, finaliste della Serie A – le squadre impegnate sul campo. Il kick-off della prima giornata è previsto alle 15 di sabato 2 giugno, mentre le gare della seconda ed ultima giornata, domenica 3 giugno, inizieranno alle 9.30 conprevista per le 13. La Coppa Italia Seniores ...