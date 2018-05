Rugby | Mondiali under 20 2018 | l’Italia parte alla grande | Scozia battuta di misura

Rugby – Mondiali U20 : la formazione azzurra per il primo match contro la Scozia : Italia U20: gli azzurrini per il primo match contro la Scozia al Mondiale Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la formazione che domani alle 18.30 affronterà i pari età della Scozia allo “Stade de la Mediterranee” di Beziers nel primo match del World Rugby U20 Championship. Partita subito importante per gli Azzurrini che, come sottolineato da Michele Lamaro, proveranno a bissare l’ottimo ...

Rugby : l’Italia affronterà la Francia il 30 agosto 2019 nel terzo test match in vista dei Mondiali : Sarà dunque la Francia una delle rivali della Nazionale Italiana di Rugby nell’estate del 2019, in vista dei Mondiali in Giappone, il cui calcio d’avvio sarà dato il 20 settembre. Il match è stato fissato il 30 agosto del prossimo anno, per l’esattezza. Il programma di avvicinamento della selezione nostrana prevede 4 test match prima di arrivare nella fase a gironi della rassegna iridata. Si tratta di tre incontri esterni (10, ...

Mondiali Rugby - 4 test-match per azzurri : "I Mondiali sono la più grande espressione del nostro sport e sin dal 2016 sono il nostro obiettivo a lungo termine. Vogliamo arrivare ai Mondiali per vincere le partite che contano e lo faremo: ...