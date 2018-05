Roseanne | il revival di Pappa e Ciccia è stato cancellato

Il revival di Pappa e Ciccia cancellato dopo le controverse dichiarazioni di Roseanne Barr - lo annuncia ABC : Ufficiale: il revival di Pappa e Ciccia cancellato. Appena approdato su ABC, dopo più di vent'anni dal finale di serie originale, il network ha deciso di fare dietrofront, annunciando di ritirare l'ordine per l'undicesima stagione della sit-com. E per una ragione ben precisa. Nelle ultime ore, il web è nel caos per le controverse dichiarazioni di Roseanne Barr, l'attrice protagonista da cui la serie prende il titolo originale (negli USA è ...