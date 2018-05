Roots | su Rete 4 il remake evento di Radici

Roots – Radici - la serie evento su Rete 4 : C’è grande attesa per la messa in onda su Rete 4 della serie americana Roots – Radici dedicata alla schiavitù: ecco cast, trama e anticipazioni Dopo aver emozionato il pubblico americano, arriva anche in Italia la serie evento Roots – Radici ispirata alla miniserie omonima del 1978 e al romanzo scritto da Alex Haley. Si tratta della prima messa in onda in chiaro per la serie che in America è stata trasmessa simultaneamente sui ...