ROOTS - RADICI La miniserie su Kunta Kinte Anticipazioni del 30 maggio 2018

ROOTS – Radici - la serie evento su Rete 4 : C’è grande attesa per la messa in onda su Rete 4 della serie americana Roots – Radici dedicata alla schiavitù: ecco cast, trama e anticipazioni Dopo aver emozionato il pubblico americano, arriva anche in Italia la serie evento Roots – Radici ispirata alla miniserie omonima del 1978 e al romanzo scritto da Alex Haley. Si tratta della prima messa in onda in chiaro per la serie che in America è stata trasmessa simultaneamente sui ...

ROOTS - Radici è ancora vivo : “La schiavitù non è finita” : “La schiavitù non è stata sradicata da questo pianeta, non è stata neppure alleviata, ci sono nuove forme di schiavitù, nuovi muri, nuove catene, nuovi corpi gettati in mare, per questo abbiamo deciso di riproporre la storia di Radici. Per essere colpiti da questa storia non è necessario essere americani di colore, non è neppure necessario essere americani, è una storia universale: l’idea della libertà, della giustizia, della famiglia sono ...