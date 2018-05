Ronaldo vuole comprare il Valladolid | trattativa vicino alla conclusione positiva

Dalla Spagna : Neymar vuole il Real per giocare con Cristiano Ronaldo : MADRID , Spagna , - Per anni ha giocato con Lionel Messi e adesso vuole giocare con Cristiano Ronaldo . Secondo il sito del quotidiano spagnolo 'Marca' l'obiettivo di Neymar è indossare la maglia del ...

Ronaldo vuole essersi per il derby : ANSA, - ROMA, 6 APR - Un derby cittadino è sempre una partita speciale e lo è anche a Madrid, dove domenica si affronteranno Real e Atletico: l'appuntamento è fissato nel Bernabeu, alle 16,15. Per ...

Ronaldo vuole essersi per il derby : ANSA, - ROMA, 6 APR - Un derby cittadino è sempre una partita speciale e lo è anche a Madrid, dove domenica si affronteranno Real e Atletico: l'appuntamento è fissato nel Bernabeu, alle 16,15. Per ...

Juventus Real Madrid/ Buffon vuole il 50mo clean sheet in Champions contro Cristiano Ronaldo : Juventus Real Madrid, i mal di pancia di Marchisio e Isco: a pochi giorni dalla supersfida i due centrocampisti tornano a far parlare di loro per quanto riguarda il calciomercato.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 17:10:00 GMT)