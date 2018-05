Romania | l' euro farebbe da scudo all' economia | un confronto con l' Italia

La Romania scalpita per entrare nell'eurozona : "Sarebbe uno scudo" : Nel 2017 l' economia è cresciuta del 6,9% , il tasso più alto dei Ventotto e nonostante la forte emigrazione la disoccupazione è bassissima: sotto il 5% della popolazione attiva. Un ingresso nell'...

La Romania sogna la moneta unica : "Fuori dall'euro si sta molto peggio" : I dati economici dicono che nel 2017 l'economia romena è cresciuta al ritmo più alto di tutta l'Europa , +6,9%, , che la disoccupazione è sotto il 5%, anche se negli ultimi mesi è schizzata l'...

Nella Romania che sogna la moneta unica : “L’euro è uno scudo - fuori si sta peggio” : «Quello lì è il Vulturul Negru, il palazzo dell’Aquila Nera. Da poco lo abbiamo rimesso a nuovo e dentro c’è una galleria piena di locali. È ispirata alla Galleria Vittorio Emanuele di Milano». Mihai Jurca guida la società incaricata di rimettere a nuovo Oradea, cittadina romena al confine con l’Ungheria che vuole farsi spazio Nella rete delle mete...

Road to Eurovision Song Contest 2018 – Le canzoni di Norvegia - Romania e Serbia. : Il prossimo 12 maggio, a Lisbona, avrà luogo la 63° edizione di Eurovision Song Contest. Il portoghese Salvador Sobral, lo scorso anno, con la canzone Amar pelos dois, ha portato a casa una storica vittoria per il Paese lusitano. Quest’anno, le canzoni in gara sono 43, di cui 37 partiranno dalle semifinali (previste per il 9 e l’11 maggio), mentre altre 6 hanno già conquistato il diritto di partecipare alla Finale. ...

Corruzione - indagine tra il Belgio e la Sicilia : l’ex di Publitalia e quei bonifici dalla Romania all’eurodeputato La Via : dalla procura di Bruxelles è arrivato fino al tribunale di Sciacca, in provincia di Agrigento. Il motivo? Il giudice Michel Claise sta conducendo un’inchiesta per Corruzione, riciclaggio, abuso e falso. Un’indagine che parte dal Belgio, passa dalla Romania, e arriva fino in Sicilia. Dove alla fine spunta anche il nome di Giovanni La Via, europarlamentare di Forza Italia che però nega ogni coinvolgimento. A raccontare ...

Volley : Europei Under 17 - le azzurre di Mencarelli battono la Romania : SOFIA , BULGARIA, - Esordio vincente per l' Italia nel Campionato Europeo Under 17 che ha preso il via oggi nella capitale bulgara: la Nazionale di Mencarelli ha battuto in quattro set, non senza ...

Volley : Europei Under 17 - l'Italia a Sofia - l'esordio venerdì con la Romania : Sofia , BULGARIA, - Parte l'avventura dell' Under 17 Femminile che è decollata questa mattina dall'aeroporto di Orio al Serio alla volta di Sofia dove, dal 13 al 21 aprile, giocherà il Campionato ...

Romania : al via i preparativi per passaggio alla moneta unica europea : Le date di cui si è parlato in precedenza, prima il 2012, poi il 2019 e recentemente il 2022, si sono dimostrate poco realistiche, perché l'economia romena necessita ancora di riforme serie per far ...