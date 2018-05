Roma | Viabilità | il 10 giugno stop per auto e moto

romadailynews

(Di mercoledì 30 maggio 2018)– Dalle 10 alle 19 di domenica 10parte l’iniziativa #ViaLibera. Un’unica rete ciclopedonale che attraverserà tuttacon strade off-limits ade scooter. Il percorso interesserà più strade. Da via Cola di Rienzo a via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci. Poi ancora da via XX Settembre a piazza Venezia e viale Manzoni, via Labicana, via Veneto e viale Regina Elena. Parte domenica la prima sperimentazione del tracciato progettato daServizi per la Mobilita’, ispirato dalla proposta web presentata sul portale del Pums. L’ampliamento dei percorsi e’ previsto nei prossimi mesi . Saranno individuati, quindi, altri itinerari anche in base alla risposta dei cittadini: le vie si arricchiranno di eventi, attivita’ e feste di quartiere, iniziative mirate a promuovere un nuovo approccio culturale ...