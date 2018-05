Roma | va in scena la battaglia al bullismo

Calciomercato Roma - Alisson e la tentazione Real Madrid : lo scenario : Una stagione da protagonista assoluto in Italia e in Europa e un futuro ancora tutto da decidere. Quale maglia indosserà nella prossima stagione Alisson? Il portiere brasiliano classe 1992 della Roma ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Fabio Fognini/Simone Bolelli escono di scena al primo turno contro Del Potro/Mayer : Un vero peccato! Eliminazione al primo turno per i nostri Simone Bolelli e Fabio Fognini nel torneo di doppio degli Internazionali d’Italia 2018. Sulla terra rossa del Foro Italico la coppia nostrana è stata superata con il punteggio di 4-6 6-1 9-11 dagli argentini Juan Martin Del Potro e Leonardo Mayer , dopo un 1 ora e 28 minuti di gioco. Un ko amaro per i due azzurri, in grado di recuperare un set di svantaggio, ma non di giocare nel ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Sara Errani esce di scena. Sconfitta in due set con l’ungherese Babos : Esordio amaro per Sara Errani agli Internazionali d’Italia 2018. La tennista azzurra è stata Sconfitta nel match di primo turno dall’ungherese Timea Babos per 6-3 7-6 dopo due ore e nove minuti di gioco. Un match che ha subito ritardi infiniti a causa della pioggia e che lascia molti rimpianti alla numero 75 del mondo, che si è trovata in entrambi i set avanti di un break, ma non è mai riuscita a mantenere il vantaggio. Primo set ...

OPSIS in scena il 4 Maggio a Roma : Lablack comedy “OPSIS”, scritta e diretta da Tommaso Arnaldi, dopo la rappresentazione presso il Teatro Cometa Off di Roma, lo scorso Marzo 2018, all’interno del concorso ShortLAB, torna in scena in occasione del contest “ConCorto 2018”. L’appuntamento è il 4 Maggio 2018 alle ore 21, al Teatro San Genesio di Roma. Giunto alle semifinali di […]L'articolo OPSIS in scena il 4 Maggio a Roma proviene da NewsCinema.

Dal Fringe Festival alle occupazioni : lo spettacolo 'La m*erda' in scena dai profughi dello Spin Time a Roma : Dal prestigioso Fringe Festival di Edimburgo alle occupazioni. Lo spettacolo 'La merda' di Cristian Ceresoli, acclamato a livello internazionale, ci è già passato per i posti autogestiti, anche per il 'fu' Teatro Valle a Roma. Ora il 'Valle' non c'è più, ma lo spettacolo continua a viaggiare e dopo una tappa all'Auditorium Parco della Musica e in altri teatri di grido, torna tra le occupazioni. Da questa sera, tre ...

Moviola Roma Liverpool/ Il retroscena : l’arbitro Skomina allibito nel post-gara dopo aver visto le immagini : Roma-Liverpool, la Moviola: due rigori negati. Giallorossi protestano per il fallo di mano di Alexander-Arnold, dubbi anche sul secondo gol dei Reds. L'arbitro Skomina è scandaloso(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 14:37:00 GMT)

Billy Budd all'Opera di Roma : una ciurma di cento di uomini in scena : Una star del teatro shakespeariano è al comando della ciurma di rivoltosi 'all'arrembaggio' del Teatro dell'Opera di Roma. Dall'8 al 15 maggio, su una scena che ondeggia come il mare, definita da vele ...

Roma - 'Solidarieta' che spettacolo' : in scena i ragazzi del centro Osa di via Majorana : Ponte 25 aprile 1° maggio da record, mai cosi' tanti turisti da 5 anni 2 maggio 2018 Papa Francesco: 'La scienza ha dei limiti da rispettare per il bene dell'umanità' 28 aprile 2018 Massimo torna a gioire: merito degli operatori Osa di Latina 27 aprile 2018 Ilva, salta la trattativa. Sindacati pronti ...

Roma al Brancaccino : ESILIO - uno spettacolo messo in scena dalla Piccola Compagnia Dammacco : Le pubblicazioni comprendono le drammaturgie degli spettacoli, le illustrazioni originali di Stella Monesi e un apparato critico in forma di conversazione tra Mariano Dammacco, Serena Balivo e ...

