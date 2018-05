Roma | Tor Fiscale rinasce con la luce | Quadraro | uniamo tre parchi

Torna a Roma il Torneo di Golf benefico Ronald McDonald : Roma, 30 mag. , askanews, Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con il Torneo di Golf benefico Ronald McDonald, che si terrà il 22 giugno presso lo Sheraton Golf Parco de' Medici di Roma. Una ...

Blue Panorama sceglie Torino come nuova base e lancia linea Torino-Roma : Teleborsa, - Blue Panorama Airlines sceglie Torino come nuova base operativa ed annuncia l'avvio del nuovo collegamento Torino-Roma a partire dal 1° ottobre . La decisione concretizza la scelta ...

Blue Panorama sceglie Torino come nuova base e lancia linea Torino-Roma : Blue Panorama Airlines sceglie Torino come nuova base operativa ed annuncia l'avvio del nuovo collegamento Torino-Roma a partire dal 1° ottobre . La decisione concretizza la scelta strategica ed ...

Golden Gala - domani sera tante stelle internazionali allo stadio Olimpico di Roma. Per l'italia Ci saranno Tortu e la Trost : Un cast d'eccezione al Golden Gala Pietro Mennea che accenderà le sue luci nello stadio Olimpico di Roma domani pomeriggio. Tra le gare più attese ci sarà quella dei 100 metri maschile con l'azzurro ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : 100 metri stellari - la gara regina con Baker e Coleman. L’Italia sogna con Tortu e Coleman : Il Golden Gala 2018 regalerà grande spettacolo a tutti gli appassionati di Atletica leggera, la grande classica di Roma si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Il piatto forte della serata di giovedì 31 maggio saranno i 100 metri maschili (ore 21.35). Il parterre è infatti davvero stellare, degno di una Finale mondiale con alcuni big internazionali della velocità pronti a scannarsi per lo scettro dell’Olimpico di Roma dove ...

Scuola - su litorale Romano approda Istituto tecnico per il turismo : Roma, 30 mag. , askanews, Grande novità per l'Istituto Internazionale di Istruzione Giovanni Paolo II di Roma, nota Scuola del litorale romano per essere anche partner scolastico dell'A.S. Roma, per l'...

Calciomercato Roma - è fatta per l'arrivo di Marcano : giocatore atteso in Italia : Non solo Coric, la Roma ha messo le mani anche su Ivan Marcano, difensore 29enne di proprietà del Porto. Il giocatore ha accettato l'offerta dei giallorossi e, nella giornata di mercoledì, arriverà in ...

Roma - Dzeko miglior giocatore della stagione per i tifosi : A gennaio era a un passo dal lasciare la Roma per accasarsi al Chelsea, oggi invece Edin Dzeko è il miglior giallorosso della stagione 2017-18. Lo hanno deciso i tifosi della Roma, che hanno eletto l'...

Agricoltori in piazza : domani a Roma : Lo Stato è debitore nei confronti degli Agricoltori di mezzo miliardo per il mancato versamento dei contribuiti per le assicurazione contro le calamità nelle campagne, che l’incertezza politica rischia di far esplodere. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sostenere la protesta di Asnacodi (Associazione dei Consorzi di Difesa) che ha chiamato a raccolta gli Agricoltori nella Capitale convocando provocatoriamente l’Assemblea domani ...

Vertenza Honeywell - manifestazione a Roma dei lavoratori dinanzi al Mise : Chieti - manifestazione di protesta oggi a Roma, dinanzi la sede del Mise, dei sindacati confederali e la rsa della Honeywell di Atessa (Chieti) dopo che lo stesso Ministero del Lavoro aveva bocciato, lo scorso 23 maggio, la cassa integrazione richiesta per i circa 400 lavoratori. "Istituzioni impotenti e contraddittorie - ha commentato Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, responsabile dei settori auto ed elettrodomestici. "La ...

Raggi : Roma si stringe attorno a famiglia Mieli. Testimone più attivo Shoah : Raggi: Mieli catturato da fasciti e Gestapo e poi deportato Roma – Di seguito il tweet di Virginia Raggi, sindaca di Roma. “Uno dei testimoni più attivi nel raccontare la Shoah in Italia ci ha lasciato. Roma si stringe alla famiglia e ricorda Alberto Mieli, da tutti conosciuto come ‘Zi Pucchio’. Catturato dai fascisti e dalla Gestapo e deportato a Auschwitz Birkenau. #MemoriaGeneraFuturo”. L'articolo Raggi: Roma si ...

Roma : morto Alberto Mieli. Dureghello : stretti attorno a sua famiglia : Roma – È morto questa mattina a Roma Alberto Mieli, uno degli ultimi sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti. Nato a Roma il 22 dicembre 1925, viene cacciato dalle scuole a causa delle leggi razziali. Catturato dai fascisti e dalla Gestapo e deportato a Auschwitz Birkenau non ancora ventenne dopo esser passato per il campo di Fossoli. Alberto Mieli, da tutti conosciuto come ‘Zi Pucchio’, negli ultimi anni è stato uno dei ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : tutti gli italiani in gara. Filippo Tortu per sognare con Jacobs - occhi su Grenot e Trost : Il Golden Gala 2018 si preannuncia altamente spettacolare, il parterre è assolutamente stellare e la quarta tappa della Diamond League regalerà grandi emozioni. Il circuito della grande Atletica internazionale approda allo Stadio Olimpico di Roma per una serata magica, tanti italiani cercheranno di scaldare il pubblico della Capitale. Conosciamo gli italiani che saranno in gara al Golden Gala Pietro Mennea e le loro ambizioni. Filippo ...

Roma. Chiuso il centro rifiuti ingombranti La Storta-Olgiata : Il centro di raccolta per rifiuti ingombranti La Storta-Olgiata, in via Cassia Km. 19,680, è temporaneamente Chiuso a seguito di