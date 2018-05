Roma | prende l' ascensore e precipita per sei piani | donna muore

Tragedia a Roma : donna prende ascensore ma precipita da sesto piano : Roma – Episodio sciock avvenuto nella Capitale. Una donna si accingeva a prendere l’ascensore all’interno di un palazzo ma è caduta nel vuoto, non trovando scampo. La Tragedia è avvenuta in via Regina Margherita 217, attorno alle 15.30 circa. Secondo quanto si apprende, la donna sarebbe precipitata dal sesto piano. Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Roma, con supporto del nucleo SAF, è immediatamente intervenuta ...

Di Maio : 'Tutti a Roma il 2 giugno col tricolore'. Salvini : 'Macchè 'piano' - prenderemo botto di voti' : 'USCIRE DALL'EURO? E' UNA PALLA' 'Abbiamo anche fatto qualche altro nome' come ministro dell'Economia ma 'non andava bene' perchè voleva rimettere l'Italia al centro. 'Non c'è scritto da nessuna ...

Giro d’Italia 2018 - risultato 21ma tappa : Sam Bennett sorprende Elia Viviani a Roma. Maglia Rosa a Chris Froome : Tante polemiche, ma alla fine passerella doveva essere e passerella è stata. Chris Froome chiude al meglio il Giro d’Italia 2018 prendendosi il Trofeo Senza Fine nella Città Eterna. La Corsa Rosa torna a Roma con la ventunesima tappa, di 115 chilometri lungo le strade della Capitale: un circuito lungo i luoghi più celebri del Bel Paese da ripetere 10 volte. Gara neutralizzata, visti alcuni pericoli presenti sulla strada che avrebbero messo ...

Tir fa inversione al casello e prende contRomano l'autostrada : patente ritirata : Panico alla barriera autostradale di Grandate, nel comasco, a causa di un tir che ha fatto inversione e percorso contromano circa 200 metri. E' successo intorno alle 13.30 di giovedì 24 maggio. Un agente della Stradale di...

Roma : tenta di prendere autobus senza ticket e picchia dipendenti Atac : Roma: I due dipendenti Atac hanno dovuto ricorrere alle cure mediche Roma – Episodio di violenza davanti alla fermata della Metro C Torrenova. Una cittadina nigeriana di 49 anni ha assalito, con calci e pungi, due dipendenti Atac. L’episodio shock è avvenuto stamane, quando la donna ha tentato di salire sull’autobus senza regolare biglietto. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di Tor Vergata intervenuti ...

Tennis : Fabio Fognini si riprende Roma ed ora punta Parigi. Conferme al maschile. Azzurre in crisi : Fabio Fognini sicuramente non dimenticherà questa sua ultima settimana. Agli Internazionali d’Italia il Tennista ligure è finalmente entrato nel cuore dei tifosi italiani al Foro Italico, raggiungendo per la prima volta i quarti di finale a Roma. Una cavalcata eccezionale quella del nativo di Arma di Taggia, cominciata con il successo su Monfils, poi successivamente c’è stata l’impresa su Dominic Thiem ed infine la conferma ...

Tennis - agli internazionali di Roma Karolina Priskova perde la brocca e prende a racchettate la sedia dell’arbitro : Karolina Pliskova ko al secondo turno degli internazionali Bnl d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. La ceca, numero 5 del mondo e 6 del seeding, è stata battuta dalla greca Maria Sakkari, numero 42 del ranking Wta, per 3-6, 6-3, 7-5 in due ore e 21 minuti. Al termine della partita, dopo la stretta di mano all’avversaria la Pliskova ha scaricato la sua delusione e la sua rabbia sulla postazione del giudice di sedia con ...

Roma - auto prende fuoco sul Gra : traffico paralizzato anche per altro incidente : Momenti di paura su Gra. Un'auto ha preso fuoco in mezzo alla strada: l'automobilista è salvo per miracolo. traffico in tilt anche per un altro incidente. 'Sul Grande Raccordo Anulare disagi sull'...

DIRETTA / Internazionali d'Italia 2018 Errani Babos (2-1) streaming video e tv : si riprende a giocare! (Roma) : DIRETTA Internazionali d'Italia 2018, streaming video e tv: prosegue il torneo di tennis sulla terra rossa di Roma, oggi primo turno per Sara Errani, Andreas Seppi e Filippo Baldi(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:41:00 GMT)

Roma - Riprende 'La luna sul Colosseo' - la visita serale al monumento - Romait - : Qui si raccontano gli spettacoli, i duelli tra gladiatori e le cacce che si tenevano sull'arena, la storia e l'architettura del monumento. Si prosegue con la visita ai sotterranei , mostrando i ...

Calciomercato Milan - sorprendente scambio con la Roma? Video : Il Milan ha intenzione di rinforzare la propria rosa dopo le delusioni di questa stagione. Il club rossonero, infatti, dopo avere fatto una campagna acquisti da più di duecento milioni di euro, non è riuscito ad ottenere il suo primo obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla Champions League. Anzi, rischia anche di non qualificarsi all'Europa League. La squadra non ha certo dimostrato di essere all'altezza di Juventus, Napoli e delle ...

Roma - la psicosi dell'Isis scuote anche i Romani 'Ma qui il vero pericolo è prendere i mezzi' : 'Andare a piedi o finire arrostiti, ormai ci tocca questa scelta a Roma!'. È sconvolta, ma terribilmente lucida nel suo mezzo paradosso, la ragazza Romana che ha appena rischiato di morire, tra le ...