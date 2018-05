Roma | morta donna caduta nel vano ascensore Forse suicidio? Molteplici i punti da

Roma - morta donna caduta nel vano ascensore/ Ipotesi suicidio : abitava al primo piano ma è volata dal sesto : Una donna di 77 anni è precipitata dal sesto piano nel vano ascensori del suo palazzo morendo sul colpo, tutte da capire le dinamiche dell'incidente successo a Roma(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:43:00 GMT)

Entra in ascensore e cade nel vuoto - morta donna a Roma : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma - entra in ascensore e cade nel vuoto : morta una 77enne/ Ultime notizie - la tragedia in Viale Margherita : Una donna di 77 anni è precipitata dal sesto piano nel vano ascensori del suo palazzo morendo sul colpo, tutte da capire le dinamiche dell'incidente successo a Roma(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:29:00 GMT)

Roma - due gemelli si buttano giù dal cavalcavia dell'A24 : la madre era morta da pochi giorni : Roma - Un salto nel vuoto da un cavalcavia dell'autostrada A24 vicino Roma. Un volo da un'altezza di oltre 50 metri che non ha lasciato scampo a due gemelli di 55 anni. Erano da poco passate...

Roma - due gemelli si buttano dal viadotto - la madre morta pochi giorni fa : di Marco De Risi Due persone, gemelli di 55 anni, residenti a Gallicano nel Lazio, si sono gettate poco fa dal cavalcavia sulla A24 all'altezza del km 12.700 uscita dopo Tivoli tra i 50/60 anni. Sul ...

Tragedia alle porte di Roma : 2 gemelli si gettano dal viadotto - madre era morta pochi giorni fa : di Marco De Risi Due persone, gemelli di 55 anni, residenti a Gallicano nel Lazio, si sono gettate poco fa dal cavalcavia sulla A24 all'altezza del km 12.700 uscita dopo Tivoli tra i 50/60 anni. Sul ...

Elena Aubry - morta in un incidente a Roma. La Procura indaga per omicidio colposo. "Mai spesi i 4 milioni destinati alla manutenzione" : La Procura indaga per omicidio colposo in relazione alla morte di Elena Aubry, 26 anni, deceduta ieri su via Ostiense dopo che la sua moto è andata a sbattere contro un guard rail, in un tratto di strada dove ci sono vari avvallamenti per le radici degli alberi. Il pm Laura Condemi ha affidato la delega al medico legale per effettuare l'autopsia.Il fascicolo è contro ignoti e chi indaga esclude che a causare l'incidente siano stati ...

Roma - auto contro palo : morta una donna : Incidente mortale, la notte scorsa intorno alle 2, in via Agostino Chigi all'altezza di via Giulio Quirino Giglioli nella zona di Ostia Antica a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della ...

Roma : incidente mortale ad Ostia. Auto contro palo : Roma – Una donna di 41 anni ha perso la vita questa notte ad Ostia, a seguito di un incidente stradale. Intorno alle 2, la macchina su cui viaggiava la 41enne si è schiantata contro un palo. Il tutto in via Agostino Chigi, altezza di via Quirino Giglioli. La vittima si trovava sul lato passeggero, mentre alla guida c’era un uomo di 25 anni trasportato in codice giallo all’ospedale Grassi di Ostia. A bordo dell’Auto altre ...

"Mia figlia morta per le maledette buche di Roma" : Questa è la pagina di Elena e io sono la sua mamma . Sto per scrivere qualcosa che mai avrei voluto scrivere, che mi devasta profondamente e che da oggi in poi cambierà la vita di tutte le persone che ...

Elena - centaura 26enne morta a Roma. Madre su Fb : «Maledette buche - hanno ucciso mia figlia» : Elena Aubry stava tornando dal mare in una domenica di maggio in sella alla sua moto, una Honda Hornet. Aveva 26 anni, ed è morta dopo aver perso il controllo del mezzo su via...

Roma - morta in moto sull'Ostiense : esposto del Codacons in Procura : 'Con un esposto presentato oggi alla Procura della Repubblica di Roma il Codacons chiede di indagare sull'incidente stradale che ha provocato ieri la morte di una motociclista a Ostia schiantatasi ...

Elena - centaura 26enne morta a Roma. Madre su Fb : 'Maledette buche - hanno ucciso mia figlia' : Elena Aubry stava tornando dal mare in una domenica di maggio in sella alla sua moto, una Honda Hornet. Aveva 26 anni, ed è morta dopo aver perso il controllo del mezzo su via Ostiense a Roma, all'...

Elena Aubry - incidente sull'Ostiense. La mamma : «Mia figlia morta per colpa delle buche di Roma» : Elena Aubry stava tornando dal mare in una domenica di maggio in sella alla sua moto, una Honda Hornet. Aveva 26 anni, ed è morta dopo aver perso il controllo del mezzo su via Ostiense a...