Roma | Monchi vola a Montecarlo per Kluivert E Raiola offre Balotelli

Calciomercato Roma : Monchi incontra Raiola - capitolini su Kluivert : Prende forma il Calciomercato della Roma. Monchi è partito oggi per Montecarlo per alcuni incontri di mercato. Lì ci dovrebbe essere l’appuntamento con Mino Raiola, con cui verrà fatto il punto su Kluivert. L’attaccante dell’Ajax piace a Roma e Inter. L'articolo Calciomercato Roma: Monchi incontra Raiola, capitolini su Kluivert sembra essere il primo su CalcioWeb.

Cristante alla Roma/ Monchi stringe per il centrocampista : c'è l'accordo con l'Atalanta : Bryan Cristante sembra essere vicino alla Roma: Monchi stringe per l'operazione di calciomercato e avrebbe già un accordo con l'Atalanta, alcuni dettagli restano però da limare(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:54:00 GMT)

Roma - Monchi sprinta per Cristante. E domani sbarca Marcano : Arriverà domani pomeriggio a Fiumicino il secondo acquisto della Roma: dopo Coric, sbarcherà il difensore spagnolo Marcano, che Monchi ha convinto dopo il mancato rinnovo con il Porto. Trentuno anni ...

Roma - Monchi : 'Non ci sono offerte per Alisson - né lui vuole andare via' : ... ha detto il direttore sportivo durante la premiazione di 'Football Leader 2018', manifestazione organizzata a Napoli dall'Assoallenatori e da DGS Sport & Cultura. Il dirigente, poi, è tornato sulla ...

La Roma vuole Cristante : Monchi mette sul piatto 15 milioni più Defrel : Giallorossi a caccia del centrocampista dell'Atalanta. Percassi: "Non so cosa può accadere, certo che sarebbe un peccato perderlo..."

Roma - per Marcano manca solo l'ufficialità. Monchi al lavoro per Cristante : Ormai manca soltanto l'ufficialità. Anche a Trigoria, ligi nell'aspettare la risposta definitiva del calciatore, ieri si viveva una 'fiduciosa attesa'. A dimostrazione che Marcano è pronto a dire sì ...

Calciomercato Roma - Monchi fa la spesa in Olanda : occhi su Kluivert e Ziyech : Una stagione positiva messa alle spalle e un mercato tutto da vivere, con l'obiettivo di piazzare i colpi giusti per migliorare la rosa di Eusebio Di Francesco. La Roma ha le idee chiare e, per ...

Cantiere Roma - ecco le mosse di Monchi e Di Francesco : Roma - Una Roma giovane, vigorosa, bella. Monchi e Di Francesco ieri si sono visti, aggiornandosi sulle strategie di mercato in vista della prossima stagione. L'obiettivo è ristrutturare, non ...

Roma - il caro rinnovi : Monchi lavora sui contratti di Alisson e Florenzi - Pellegrini smania : Quattro volti in attesa di rinnovo. Alisson, Florenzi, Di Francesco e Pellegrini: storie diverse con l'augurio che l'epilogo sia il medesimo. Ossia, rinnovare , o prolungare, con la Roma. Se quello ...

Calciomercato Roma - Monchi sul futuro di Alisson : 'Se va via torno a fare il portiere' : A tutto Monchi. Il direttore sportivo della Roma, a margine del Premio Ussi Roma 2018, ha parlato della squadra giallorossa, dopo una lunga ed esaltante stagione conclusasi con la vittoria contro il ...

Calciomercato Roma - Monchi allo scoperto : Alisson - Dzeko ed il “giallo” Florenzi : Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato delle possibili mosse di Calciomercato che coinvolgeranno il club giallorosso “Alisson? Se partisse dovrei tornare a giocare io in porta: è più facile che resti lui”. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, risponde con una battuta a chi gli chiede se Alisson resterà in giallorosso anche per il prossimo anno. In occasione della cerimonia di consegna dei Premi Ussi Roma, in scena ...

Monchi - ora alla Roma serve un mercato privo di pregiudizi : Finisce il campionato, comincia il calciomercato. Automatico. Scontato. Logico. Via alla fiera dei sogni, quella che accompagnerà il tifoso della Roma , non solo della Roma, comunque, fino alla ...

Calciomercato Roma : Monchi ad un passo dalla beffa alla Juve… : Calciomercato Roma: Monchi al lavoro per aggiungere pedine importanti alla rosa giallorossa in vista della prossima importantissima stagione Si inizia ad animare il Calciomercato in Serie A, anche se ancora la stagione non è conclusa. Tra oggi e domani si giocheranno infatti le ultime gare del campionato, ma le notizie di mercato impazzano già. In casa Roma, il ds Monchi si sta muovendo per rafforzare la rosa a disposizione di Di Francesco in ...