Roma | Monchi su Kluivert Jr

Roma - Monchi vola a Montecarlo per Kluivert. E Raiola offre Balotelli : Roma - Mentre Ivan Marcano è atterrato nella Capitale pronto alle visite mediche che si svolgeranno nella mattinata di giovedì e alla firma sul contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi 3 anni,...

Calciomercato Roma : Monchi incontra Raiola - capitolini su Kluivert : Prende forma il Calciomercato della Roma. Monchi è partito oggi per Montecarlo per alcuni incontri di mercato. Lì ci dovrebbe essere l’appuntamento con Mino Raiola, con cui verrà fatto il punto su Kluivert. L’attaccante dell’Ajax piace a Roma e Inter. L'articolo Calciomercato Roma: Monchi incontra Raiola, capitolini su Kluivert sembra essere il primo su CalcioWeb.

Cristante alla Roma/ Monchi stringe per il centrocampista : c'è l'accordo con l'Atalanta : Bryan Cristante sembra essere vicino alla Roma: Monchi stringe per l'operazione di calciomercato e avrebbe già un accordo con l'Atalanta, alcuni dettagli restano però da limare(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:54:00 GMT)

Roma - Monchi sprinta per Cristante. E domani sbarca Marcano : Arriverà domani pomeriggio a Fiumicino il secondo acquisto della Roma: dopo Coric, sbarcherà il difensore spagnolo Marcano, che Monchi ha convinto dopo il mancato rinnovo con il Porto. Trentuno anni ...

Roma - Monchi : 'Non ci sono offerte per Alisson - né lui vuole andare via' : ... ha detto il direttore sportivo durante la premiazione di 'Football Leader 2018', manifestazione organizzata a Napoli dall'Assoallenatori e da DGS Sport & Cultura. Il dirigente, poi, è tornato sulla ...

La Roma vuole Cristante : Monchi mette sul piatto 15 milioni più Defrel : Giallorossi a caccia del centrocampista dell'Atalanta. Percassi: "Non so cosa può accadere, certo che sarebbe un peccato perderlo..."

Roma - per Marcano manca solo l'ufficialità. Monchi al lavoro per Cristante : Ormai manca soltanto l'ufficialità. Anche a Trigoria, ligi nell'aspettare la risposta definitiva del calciatore, ieri si viveva una 'fiduciosa attesa'. A dimostrazione che Marcano è pronto a dire sì ...

Calciomercato Roma - Monchi fa la spesa in Olanda : occhi su Kluivert e Ziyech : Una stagione positiva messa alle spalle e un mercato tutto da vivere, con l'obiettivo di piazzare i colpi giusti per migliorare la rosa di Eusebio Di Francesco. La Roma ha le idee chiare e, per ...

Cantiere Roma - ecco le mosse di Monchi e Di Francesco : Roma - Una Roma giovane, vigorosa, bella. Monchi e Di Francesco ieri si sono visti, aggiornandosi sulle strategie di mercato in vista della prossima stagione. L'obiettivo è ristrutturare, non ...

Roma - il caro rinnovi : Monchi lavora sui contratti di Alisson e Florenzi - Pellegrini smania : Quattro volti in attesa di rinnovo. Alisson, Florenzi, Di Francesco e Pellegrini: storie diverse con l'augurio che l'epilogo sia il medesimo. Ossia, rinnovare , o prolungare, con la Roma. Se quello ...

Calciomercato Roma - Monchi sul futuro di Alisson : 'Se va via torno a fare il portiere' : A tutto Monchi. Il direttore sportivo della Roma, a margine del Premio Ussi Roma 2018, ha parlato della squadra giallorossa, dopo una lunga ed esaltante stagione conclusasi con la vittoria contro il ...

Calciomercato Roma - Monchi allo scoperto : Alisson - Dzeko ed il “giallo” Florenzi : Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato delle possibili mosse di Calciomercato che coinvolgeranno il club giallorosso “Alisson? Se partisse dovrei tornare a giocare io in porta: è più facile che resti lui”. Il direttore sportivo della Roma, Monchi, risponde con una battuta a chi gli chiede se Alisson resterà in giallorosso anche per il prossimo anno. In occasione della cerimonia di consegna dei Premi Ussi Roma, in scena ...

Monchi - ora alla Roma serve un mercato privo di pregiudizi : Finisce il campionato, comincia il calciomercato. Automatico. Scontato. Logico. Via alla fiera dei sogni, quella che accompagnerà il tifoso della Roma , non solo della Roma, comunque, fino alla ...