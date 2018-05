Roma | Marcano sbarca a Fiumicino | visite mediche e firma

Calciomercato - Roma : Marcano è atterrato a Fiumicino : Dopo Coric, ecco Marcano. È atterrato in città il secondo acquisto giallorosso per la stagione 2018-2019: difensore centrale classe 1987.

Roma - ecco Marcano : firmerà un triennale : Ivan Marcano è atterrato all'aeroporto di Fiumicino alle 18,50 con un volo proveniente da Alicante: maglietta grigia e sciarpa giallorossa al collo. Il centrale del Porto firmerá un contratto che lo ...

Calciomercato Roma : dopo la firma di Coric - arriva anche il sì di Marcano Video : Mercato in fibrillazione quello della Roma, che ha gia' piazzato due colpi per rinforzare centrocampo e difesa. Si tratta di Ante Coric gia' giallorosso e Ivan Marcano, atteso per le visite mediche e la firma sul contratto. La Roma cerca così di farsi trovare pronta per la stagione che verra' e puntare a obiettivi maggiori. Ante Coric è un nuovo giocatore della Roma Gia' nelle scorse settimane si era parlato del forte interesse dei giallorossi ...

Roma - arriva Marcano : oggi le visite mediche - contratto triennale : Roma, arriva Marcano- La Roma cambia marcia sul mercato e mette a segno il secondo colpo in vista della prossima stagione. oggi Ivan Marcano arriverà nella capitale per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con i giallorossi. L’ex difensore del Porto metter nero su bianco il nuovo legame triennale da 2 milioni […] L'articolo Roma, arriva Marcano: oggi le visite mediche, contratto triennale proviene da Serie A News ...

Mercato Roma - è fatta per Marcano : Il difensore del Porto ha accettato il triennale offerto da Monchi, che porta avanti un Mercato a due velocità: si cercano sia giovanissimi che rinforzi di esperienza

Roma - Monchi sprinta per Cristante. E domani sbarca Marcano : Arriverà domani pomeriggio a Fiumicino il secondo acquisto della Roma: dopo Coric, sbarcherà il difensore spagnolo Marcano, che Monchi ha convinto dopo il mancato rinnovo con il Porto. Trentuno anni ...

Calciomercato Roma - è fatta per l'arrivo di Marcano : giocatore atteso in Italia : Non solo Coric, la Roma ha messo le mani anche su Ivan Marcano, difensore 29enne di proprietà del Porto. Il giocatore ha accettato l'offerta dei giallorossi e, nella giornata di mercoledì, arriverà in ...

Marcano alla Roma - Napoli su Manolas : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , Manolas ha una clausola di rescissione da 38 milioni di euro e il Napoli penserebbe al difensore greco se partisse Koulibaly.

Roma - Coric arriva per 7 milioni : e ora sprint finale per Marcano : Ripartire dai giovani di talento. In attesa dei grandi colpi di mercato, è sbarcato a Roma Ante Coric, talento ventunenne della Dinamo Zagabria. Centrocampista, nel giro della Nazionale croata , a ...

Roma - per Marcano manca solo l'ufficialità. Monchi al lavoro per Cristante : Ormai manca soltanto l'ufficialità. Anche a Trigoria, ligi nell'aspettare la risposta definitiva del calciatore, ieri si viveva una 'fiduciosa attesa'. A dimostrazione che Marcano è pronto a dire sì ...

Chi è Ivan Marcano - nuovo possibile acquisto della Roma : Un difensore "goleador" per la Roma. È la prima caratteristica che salta all'occhio dando uno sguardo alle statistiche di Ivan Marcano, 29enne centrale di difesa del Porto, scelto dai giallorossi per ...

Roma - c'è Marcano : un difensore col vizietto del gol : Visto che il giocatore è in scadenza di contratto, scrive Massimo Cecchini su 'La Gazzetta dello Sport', il d.s. Monchi gli ha già fatto recapitare una proposta d'ingaggio triennale da circa 2 ...