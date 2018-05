Roma | il primo colpo è Ivan Marcano | domani le visite mediche

Roma - morta donna caduta nel vano ascensore/ Ipotesi suicidio : abitava al primo piano ma è volata dal sesto : Una donna di 77 anni è precipitata dal sesto piano nel vano ascensori del suo palazzo morendo sul colpo, tutte da capire le dinamiche dell'incidente successo a Roma(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:43:00 GMT)

Roma - ufficiale il primo colpo : Coric firma per 5 anni : Ora non gioca più ma è stato uno dei calciatori più forti del mondo. Poi mi piace Dzeko perché viene dalla mia stessa terra. Ma mi piacciono anche De Rossi, El Shaarawy. Mi piacciono tutti i ...

Roma - Totti - un anno fa il suo addio : "Ora 'famolo' primo ministro!" : L'addio di Totti alla Roma: brividi e lacrime all'Olimpico TUTTE LE LINGUE DEL MONDo - Ci sono pensieri in arabo, inglese, indonesiano, francese, cinese e portoghese, c'è chi mostra i cartoncini ...

Young Signorino dà buca al primo concerto a Roma/ “Gli organizzatori mi hanno causato problemi psicologici” : Young Signorino dà buca al primo concerto: “Gli organizzatori mi hanno causato problemi psicologici”. Era atteso al Monk di Roma dopo la registrazione della puntata di Matrix(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 18:12:00 GMT)

Young Signorino non si presenta al primo live Romano : mmh ha ha ha : Young Signorino. Mmh ha ha ha. Sembra l’inizio di un delirio adatto a una giornata di fine maggio col sole di mezzogiorno che colpisce in pieno viso ma si tratta, come in molti ormai sapranno, del nome di uno dei fenomeni musicali del momento e del titolo del suo pezzo (chiamarlo “canzone” proprio non si può) più famoso. Milioni di visualizzazioni su Youtube, Young Signorino, all’anagrafe Paolo Caputo, 19enne di Cesena ...

Calciomercato Roma - definito il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Roma – La Roma si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di essere grande protagonista in campionato e Champions League, il tecnico Di Francesco ha fatto un grande lavoro. Nel frattempo la dirigenza giallorossa si muove sul fronte mercato, definito il primo innesto per la prossima stagione: si tratta di Ante Coric che nelle ultime ore è sbarcato a Roma, ultimi dettagli burocratici prima di diventare ...

Calcio - Europei 2020 : date - calendario - programma - orari. Rassegna itinerante - primo match a Roma! Finali a Wembley : Gli Europei 2020 di Calcio saranno itineranti, non si svolgeranno esclusivamente in una Nazione ma saranno più Stati a ospitare la Rassegna continentale che sarà dunque itinerante per la prima volta nella storia. A ospitare l’evento saranno dunque 12 Paesi, nessuna squadra sarà qualificata di diritto. La UEFA ha ufficializzato il calendario e per l’Italia c’è una buona notizia: il torneo inizierà infatti allo Stadio Olimpico di ...

Sanità : primo parto in acqua al S.Filippo Neri di Roma : “E’ una bimba di 3,310 kg la prima nata in acqua all’Ospedale San Filippo Neri. Questa mattina alle 8.21 Vittoria, dopo un travaglio tranquillo e spontaneo, e’ venuta alla luce in ambiente subacqueo e senza traumi, per essere subito stretta nell’abbraccio della madre”. Così in una nota la Asl Roma 1. “Ben noti – e’ spiegato – i benefici del parto in acqua che migliora ...

Pagelle/ Sassuolo Roma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 38^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Sassuolo Roma: i voti della partita per il Fantacalcio, i giudizi ai protagonisti scesi in campo al Mapei Stadium per la sfida valida per la 38^ e ultima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 21:54:00 GMT)

Rafael Nadal è il primo finalista degli Internazionali di Roma : in semifinale ha battuto Novak Djokovic : Il tennista spagnolo Rafael Nadal ha battuto il serbo Novak Djokovic nella prima semifinale degli Internazionali BNL d’Italia con un punteggio di 7-6, 6-3 (Nadal ha vinto il tie break del primo set 7-4). Nadal accede così alla finale, che The post Rafael Nadal è il primo finalista degli Internazionali di Roma: in semifinale ha battuto Novak Djokovic appeared first on Il Post.

Internazionali di Roma - Fabio Fognini rimontato da Rafael Nadal : illude nel primo set - poi crolla : Niente da fare per Fabio Fognini nei quarti di finale degli Internazionali di tennis di Roma. Il tennista ligure viene rimontato da Rafael Nadal dopo aver entusiasmato il pubblico del Foro Italico nel primo set. Il numero 2 del mondo e prima testa di serie sconfigge in rimonta l’azzurro, numero 21 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2 in due ore e un quarto di gioco. L'articolo Internazionali di Roma, Fabio Fognini rimontato da ...

Calciomercato Roma - che sorpresa : ecco il primo innesto per la prossima stagione : Calciomercato Roma – La Roma ha disputato una stagione veramente importante tra campionato e Champions League ed adesso si prepara per la prossima stagione con l’intenzione di continuare ad essere grande protagonista. Secondo quanto rivelato da Skysport, potrebbe essere un difensore il prossimo nuovo arrivo in casa giallorossa. Si tratta del 31enne del Porto Ivan Marcano, un difensore centrale di stazza, dall’alto del suo metro e 90. ...

