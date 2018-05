Roma | è arrivato il nuovo acquisto Marcano

calcioweb.eu

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Ivan, difensore del Porto, svincolato, prossimodelladopo Ante Coric, è nella capitale per la firma del contratto che lo legherà al club giallorosso per tre anni a due milioni di euro più bonus a stagione.intorno alle 19 all’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea proveniente da Alicante,, sorridente la sciarpa giallorossa al collo con sopra la scritta: “Io ci sono, in mezzo ainisti”, per la sua prima foto con i nuovi colori sociali, non ha fatto dichiarazioni ai giornalisti che lo attendevano all’uscita del Terminal 3 Arrivi. Accompagnato in auto dal suo Procuratore e da alcuni rappresentanti del club,ha quindi lasciato lo scalo a bordo di una monovolume, diretto nella Capitale. Domani mattina le visite mediche in a Villa Stuart. Alto 1.91, nato a Santander, in Spagna,ha iniziato a giocare nel ...