Roma | dall' Inghilterra | chiesti 90 milioni al Liverpool per Alisson

Dall'Inghilterra : 'Il Liverpool vuole Alisson - la Roma chiede 90 milioni' : Liverpool - Il Liverpool sogna Alisson Becker . La prestazione di Karius nella finale di Champions League di Kiev ha spinto i vertici dei Reds a cercare un rinforzo tra i pali in questa sessione di ...

«Fuori dall'euro si sta peggio» : il caso della Romania e quei dati così diversi dai nostri : Ad avvantaggiare questo tipo di ottimismo contribuisce anche la ripresa economica , con l'economia che è cresciuta del 6,9% nel 2017, e la disoccupazione che è scesa sotto il 5%. L'aumento dell'...

La Romania sogna la moneta unica : "Fuori dall'euro si sta molto peggio" : I dati economici dicono che nel 2017 l'economia romena è cresciuta al ritmo più alto di tutta l'Europa , +6,9%, , che la disoccupazione è sotto il 5%, anche se negli ultimi mesi è schizzata l'...

La Roma preleva Ante Coric dalla Dinamo Zagabria : La Roma ha acquistato Ante Coric. Il centrocampista della Dinamo Zagabria è costato 6 milioni di euro più un eventuale 10%

Dalla gigantesca zona giorno al terrazzo con idRomassaggio : il nuovo appartamento di Fedez e Chiara Ferragni è una reggia [VIDEO] : Fedez, Chiara Ferragni e Leone presto si trasferiranno nel loro nuovo appartamento: nel quartiere Citylife li aspetta una casa da sogno Come annunciato da Chiara Ferragni, la prossima settimana lei, Fedez e Leone si trasferiranno nella loro casa nuova. Dopo aver abbandonato l’attico ‘da single’ del rapper, ed averlo messo in affitto a 10 mila euro al mese, i tre hanno acquistato casa non lontano Dalla loro prima dimora. Fedez e ...

Froome incoronato Imperatore del Giro a Roma - città dalle buche 'eterne' : Finale con polemiche per il fondo stradale dell'ultima tappa nel cuore della capitale. I corridori volevano scioperare. Poi prevale il buonsenso, corsa neutralizzata per la classifica generale - Caos ...

Questa è l’Italia grillina : il Giro d’Italia neutralizzato dalle buche di Roma : Il sistema Roma potrebbe essere applicato presto all’Italia intera. E’ il sistema delle gigantesche figuracce sotto gli occhi di tutto

Cristante ad un passo dalla Roma : La Roma sembra aver ormai effettuato il sorpasso sulla concorrenza della Juventus per assicurarsi le prestazioni di Bryan Cristante : il giovane, classe '95, pare ormai pronto a spiccare il volo, dopo ...

Dzeko : "Voglio restare a Roma - ma dipende anche dalla società" : Il cuore di Edin Dzeko è sempre più a tinte giallorosse, così come , spera, anche il suo futuro. A confessarlo è lo stesso attaccante bosniaco, che ai microfoni di Face Tv ha garantito di voler ...

Roma - ai domiciliari scava un tunnel nel muro per andare dalla fidanzata : Ha scavato a colpi di martello un cunicolo segreto fra le mura di casa per trascorrere qualche ora con la fidanzata, eludendo così gli arresti domiciliari. Un vero e proprio tunnel clandestino, come ...

L’accollo : origine e significato del termine - dall’italiano al dialetto Romanesco : “Accollasse” è una delle cose più fastidiose che ci sono: ma cosa vuol dire veramente? Divenuta popolare grazie a Zerocalcare, questa parola nasconde tutto un universo di significati, sia nel gergo giovanile romanesco che in italiano: ecco quali.Continua a leggere

Coric sbarca a Fiumicino : è a un passo dalla Roma : Roma - Ante Coric è a un passo dalla Roma . Il trequartista croato classe '97 è sbarcao infatti nella Capitale e sembra essere dunque arrivata ai dettagli la trattativa con la Dinamo Zagabria , alle ...

Strage Erba - dall'eccidio alla condanna di Rosa Bazzi e Olindo Romano - : L' 11 dicembre 2006 nel corso di un incendio in una palazzina di via Diaz, a Erba venivano scoperti cinque cadaveri e un quinto uomo in fin di vita. I vicini di casa delle vittime sono stati ...

