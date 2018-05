Roma - è arrivato il nuovo acquisto Marcano : Ivan Marcano, difensore del Porto, svincolato, prossimo acquisto della Roma dopo Ante Coric, è nella capitale per la firma del contratto che lo legherà al club giallorosso per tre anni a due milioni di euro più bonus a stagione. arrivato intorno alle 19 all’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea proveniente da Alicante, Marcano, sorridente la sciarpa giallorossa al collo con sopra la scritta: “Io ci sono, in mezzo ai ...

Calciomercato Roma : dopo la firma di Coric - arriva anche il sì di Marcano Video : Mercato in fibrillazione quello della Roma, che ha gia' piazzato due colpi per rinforzare centrocampo e difesa. Si tratta di Ante Coric gia' giallorosso e Ivan Marcano, atteso per le visite mediche e la firma sul contratto. La Roma cerca così di farsi trovare pronta per la stagione che verra' e puntare a obiettivi maggiori. Ante Coric è un nuovo giocatore della Roma Gia' nelle scorse settimane si era parlato del forte interesse dei giallorossi ...

Calciomercato Roma : dopo la firma di Coric - arriva anche il sì di Marcano : Mercato in fibrillazione quello della Roma, che ha già piazzato due colpi per rinforzare centrocampo e difesa. Si tratta di Ante Coric (già giallorosso) e Ivan Marcano, atteso per le visite mediche e la firma sul contratto. La Roma cerca così di farsi trovare pronta per la stagione che verrà e puntare a obiettivi maggiori. Ante Coric è un nuovo giocatore della Roma Già nelle scorse settimane si era parlato del forte interesse dei giallorossi per ...

Roma - arriva Marcano : oggi le visite mediche - contratto triennale : Roma, arriva Marcano- La Roma cambia marcia sul mercato e mette a segno il secondo colpo in vista della prossima stagione. oggi Ivan Marcano arriverà nella capitale per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con i giallorossi. L’ex difensore del Porto metter nero su bianco il nuovo legame triennale da 2 milioni […] L'articolo Roma, arriva Marcano: oggi le visite mediche, contratto triennale proviene da Serie A News ...

Roma - arriva 'Taxi web' : piattaforma unica per il trasporto pubblico : Partirà a luglio la sperimentazione a Roma del Taxi web, la nuova piattaforma digitale unica dedicata a tassisti e sviluppata da Roma Servizi per la Mobilità che dovrebbe entrare ufficialmente in ...

Giro d’Italia arriva a Roma - Viviani : “Il manto stradale? Polemica che non esiste. La gara c’è stata” : “La gara è stata fatta, ci siamo divertiti. Il manto stradale? E’ una Polemica che non esiste, c’è stata gara e la volata l’avete vista. Non penso che si vinceva o si perdeva il Giro. Se guardate tutti i grandi giri l’ultimo giorno si va tranquilli, ci sono sempre delle volate e la battaglia l’avete vista”: così Elia Viviani al termine dell’ultima tappa del Giro d’Italia, neutralizzata su ...

Roma - arriva il Giro d'Italia. E in via del Corso asfalto nuovo : È scattata la Green Zone in centro, l'area di massima sorveglianza che va da San Paolo a piazzale Flaminio predisposta dall'Ufficio di Gabinetto della Questura per consentire oggi lo...

Roma - Coric arriva per 7 milioni : e ora sprint finale per Marcano : Ripartire dai giovani di talento. In attesa dei grandi colpi di mercato, è sbarcato a Roma Ante Coric, talento ventunenne della Dinamo Zagabria. Centrocampista, nel giro della Nazionale croata , a ...

Giro d’Italia 2018 - ventunesima tappa Roma-Roma : a che ora passa - in quali vie e strade - comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : La Roma-Roma di 115 chilometri, ventunesima tappa del Giro d’Italia 2018, è in programma per domenica 27 maggio. Passerella finale per il gruppo tra le bellezze della Città Eterna, la classifica generale sarà già definita e verrà incoronato il vincitore della Corsa Rosa. Previsto un circuito di 10,5 chilometri da percorrere per 11 volte, ci si muoverà esclusivamente nella Capitale che sarà dunque l’unico comune attraversato oggi. ...

Nuovo direttore marketing per l’Inter : dalla Roma arriva Danovaro : I nerazzurri puntano a rafforzare la direzione commerciale dopo decisione di non rinnovare l'accordo con Infront L'articolo Nuovo direttore marketing per l’Inter: dalla Roma arriva Danovaro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

A Roma arrivano le “pecore tosaerba” : via libera in 20 parchi della periferia : A Roma arrivano le “pecore tosaerba”: via libera in 20 parchi della periferia A Roma arrivano le “pecore tosaerba”: via libera in 20 parchi della periferia Continua a leggere L'articolo A Roma arrivano le “pecore tosaerba”: via libera in 20 parchi della periferia proviene da NewsGo.

A Roma arrivano le “pecore tosaerba” : via libera in 20 parchi della periferia : A Roma arrivano le “pecore tosaerba”: via libera in 20 parchi della periferia A Roma arrivano le “pecore tosaerba”: via libera in 20 parchi della periferia Continua a leggere L'articolo A Roma arrivano le “pecore tosaerba”: via libera in 20 parchi della periferia proviene da NewsGo.

"Tuo - Simon" : arriva la commedia Romantica sull'amore LGBT : C'è grande attesa per il debutto di Tuo, Simon , film a tema LGBT, che arriva nelle sale italiane dal 31 maggio. Diretto da Greg Berlanti, sceneggiatore e produttore statunitense molto conosciuto ...

"Tuo - Simon" : arriva la commedia Romantica sull’amore LGBT : C"è grande attesa per il debutto di Tuo, Simon, film a tema LGBT, che arriva nelle sale italiane dal 31 maggio. Diretto da Greg Berlanti, sceneggiatore e produttore statunitense molto conosciuto nella comunità dei "serial addicted", Tuo, Simon è l"adattamento cinematografico di Non so chi sei, ma io sono qui, romanzo di formazione scritto da Becky Albertalli. Apprezzato dalla critica e dal pubblico americano, in molti sperano che il film possa ...