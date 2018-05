Roma Altri 14 detenuti per la pulizia dei parchi

Salvini : 'Ora la data del voto altrimenti andiamo a Roma' : Matteo Salvini chiede con forza l'immediato ritorno al voto. "Vogliamo una data per le elezioni, altrimenti veramente andiamo a Roma. Dopo anni hanno gettato la maschera", afferma il leader leghista ...

Terremoto Emilia Romagna 2012 : altri 55 milioni per il sistema produttivo : In Emilia-Romagna sono in arrivo 55 milioni di euro per investimenti e progetti a sostegno del sistema economico produttivo e della ricerca dell’area colpita dal sisma del 2012. Il presidente della Regione e commissario delegato alla Ricostruzione, Stefano Bonaccini, nelle prossime settimane adotterà gli atti necessari per destinare e utilizzare queste risorse, derivate da risparmi realizzati in questi anni durante la ricostruzione ...

Roma : Branco che rapinò 25enne - altri due individuati : Roma – Si è quasi chiuso il cerchio sul Branco di 5 persone. Che rapino’, aggradendolo violentemente alle spalle e derubandolo dell’I-Phone, un 25enne brasiliano. Dopo i due cittadini egiziani già arrestati in flagranza di reato, le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno dato un volto ad altri due complici. I due, 20enni, anch’essi cittadini egiziani, sono stati rintracciati e ...

Cilic : 'Che tifo a Roma! Mi riconoscono più qui che in altri posti' : Si gode l'atmosfera del Foro Italico, Marin Cilic. Il croato 29enne ha battuto 6-3, 6-4 Benoît Paire ed è approdato ai quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia. 'E' importante per me ...

Movida Roma. Arresti “Lady pusher” e altri spacciatori : Movida Roma – Droga tra i fiori: arrestata sulla strada della Movida romana “Lady pusher”. Arrestato anche un altro pusher, un 19enne romano, senza occupazione e con precedenti, notato aggirarsi insistentemente tra la folla di persone nei pressi dei locali notturni Droga: Movida romana, arrestati ‘Lady pusher’ e altri spacciatori Droga tra i fiori: arrestata sulla strada della Movida romana ‘Lady ...

Roma - giallo rifiuti abusivi : «Camion di altri comuni nelle discariche». Indagini dei vigili : L?allarme sui rifiuti di Roma tra fine aprile e inizio maggio è un giallo. Un mistero legato a doppio filo alle tonnellate di immondizia raccolta e portata nei centri Tmb gestiti...

Roma - giallo dietro l'aumento della produzione di rifiuti : indagine dei vigili nelle discariche per capire se ci sono accessi di altri comuni : L?allarme sui rifiuti di Roma tra fine aprile e inizio maggio è un giallo. Un mistero legato a doppio filo alle tonnellate di immondizia raccolta e portata nei centri Tmb gestiti...

Roma - mercato baby : altri 6 nomi per Monchi : Dopo aver preso Gerson e Under, la Roma ha in mano Coric , Dinamo Zagabria, e sta trattando altri giovani talenti stranieri. Secondo la Gazzetta dello Sport , nel mirino del ds Monchi ci sono Kluivert , Ajax, , Marin , Standard Liegi, , Johansson , Malmoe, , Lafont , Tolosa, e Bianda , Lens, .

Raid dei Casamonica in un bar di Roma : "Serviteci prima degli altri" : Ancora una volta i Casamonica. Ancora una volta l'ostentazione del potere dei clan su Roma, in pieno giorno.L'ultimo sfregio alla capitale viene raccontato da Repubblica e risale alla domenica di Pasqua. Quando due esponenti del clan già noto per il funerale in stile Il Padrino con cui si accompagnò il trapasso del boss "Re di Roma" Vittorio Casamonica dell'agosto 2015 sono entrati in un bar di periferia e con arroganza avrebbero chiesto di ...

“Lo hanno fatto prima di ucciderla e smembrarla”. Pamela Mastropietro - ecco cosa è successo alla 18enne Romana prima della orribile fine a Macerata. Altri particolari choc che emergono dalle indagini : Sono in programma sabato i funerali di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi lo scorso mese di gennaio. Mesi difficili, di indagini serrate, interrogatori e fiumi di inchiostro. Una storia dalle tinte fosche che ora si arricchisce di un nuovo particolare. Secondo la Procura infatti Innocent Oseghale il nigeriano coinvolto in prima persona nell’omicidio di Pamela l’avrebbe “costretta ad avere un rapporto sessuale ...

Concertone e Jovanotti - ma anche Sfera e tanti altri : i concerti a Roma : LUNEDI' 30 APRILE Rock/Jovanotti, fino al 2 maggio al Palalottomatica Ultimi giorni per godersi Jovanotti , che con una struttura curata nel minimi particolari, dalla scenografia ai suoni, e con una ...

“L’ha sgozzata e poi…”. Roma - tragedia indescrivibile. Le urla nella casa - poi l’arrivo degli altri condomini : nel mezzo il dramma più assoluto. Un caso che ha sconvolto l’Italia intera : Roma, una tragedia folle. È accaduto tutto alle 5,30 a Ciampino, in via Francesco Baracca 26/b. Alessandro Tolla, 42 anni, lui, Maria Giuliano, 37 anni, avvocato, lei. Non si conoscono al momento i motivi della violentissima lite sfociata nel dramma. Di certo si sa, dalle prime ricostruzioni, che l’uomo durante un violento alterco con la moglie, ha afferrato un coltello con cui l’ha ferita e ha tentato anche di tagliarle la gola. Lui ha ...

Tir si ribalta sull'A1 : 14 km di coda alla diramazione Roma sud E altri 4 per nuovo incidente : Traffico bloccato sulla A1 Roma-Napoli tra la diramazione Roma sud e Valmontone in direzione di Napoli, dove al momento si registrano 14 km di code, a causa del ribaltamento di un autoarticolato. ...