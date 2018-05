Roma | allarme sabotaggi all' Atac | trenta in due mesi

Allarme in via Roma a Cuneo per un vecchio trolley lasciato nella zona del Municipio : Allarme bomba in via Roma a Cuneo. E' scattato oggi , lunedì 28 maggio, , intorno alle 13, nella zona tra il Municipio e i palazzi di fronte che ospitano famiglie e una filiale di Intesa San Paolo. ...

Roma - allarme antagonisti al Giro Sit-in e percorso blindato : C'è il rischio di contestazioni e di azioni dimostrative fra oggi e domani in centro e in altri quartieri - come Eur, Ostiense e Caracalla - per la conclusione del Giro d'Italia con la passerella ...

Roma - falso allarme bomba vicino San Pietro : edifici evacuati. FOTO : Roma, falso allarme bomba vicino San Pietro: edifici evacuati. FOTO La presenza di un ordigno era stata segnalata da una telefonata anonima. Sul posto sono subito arrivati carabinieri e artificieri e dopo le verifiche, il personale è tornato in ufficio. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Roma - Allarme bomba in una banca vicino San Pietro : A llarme bomba in una banca vicino San Pietro a Roma , in un angolo con via della Conciliazione all'angolo con via San Pio X. L'Allarme è scattato verso le 10 di oggi per una telefonata anonima, con ...

Roma : allarme bomba in banca vicino San Pietro - evacuata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma - allarme boma alla Stazione Termini/ "Luce intermittente in una borsa!" - ma era un lumino per i defunti : Roma, allarme bomba alla Stazione Termini: 'luce intermittente e rossa in un borsone', ma era solo un lumino per defunti nei cimiteri.

Roma : allarme bomba alla stazione Termini : Roma: dopo intervento Polizia e Carabinieri allarme rientrato Roma – allarme bomba scattato alla stazione Termini di Roma. A far partire l’allarme il rinvenimento di una grossa borsa di colore rosso, la quale al suo interno vi era una luce dello stesso colore lampeggiante. L’accensione era dovuta alla presenza di un lumino a batteria per defunti. A lanciare l’allarme la pattuglia Reparto Termini della Polizia Locale, che ...

Allarme Hiv a Roma / 8400 casi nuovi nella capitale ogni anno - i dati fanno paura : test gratuiti : Allarme Hiv a Roma, 8400 casi nuovi nella capitale ogni anno: i dati sono davvero molto preoccupanti e vengono disposti test gratuiti nelle maggiori piazze della città. (Pubblicato il Fri, 18 May 2018 16:19:00 GMT)

Allarme a Roma - un cecchino spara piombini sui passanti su Corso Francia : Allarme nella zona nord di Roma. Un uomo è stato colpito da un pallino per fucili ad aria compressa mentre era alla guida della sua vettura. L?episodio è avvenuto nella serata di...

Allarme rifiuti - Roma 'chiama' la Puglia per smaltire l'immondizia : In teoria, ma è tutto da verificare, ci potrebbe essere una disponibilità di accoglienza da parte della Puglia ma ogni decisione sarà solo politica: in caso di disponibilità ad aiutare la Capitale, ...

Roma - nuovo allarme incendi su autobus : in fiamme un veicolo in centro - : Il mezzo Atac della linea 46 ha preso fuoco a piazza Venezia. Le fiamme sono state spente senza danni ai passeggeri. Attimi di paura anche mercoledì sera, quando sull'85 che percorreva via dei Fori ...

Roma - nuovo allarme incendi su autobus : in fiamme un veicolo in centro : Roma, nuovo allarme incendi su autobus: in fiamme un veicolo in centro Il mezzo Atac della linea 46 ha preso fuoco a piazza Venezia. Le fiamme sono state spente senza danni ai passeggeri. Attimi di paura anche mercoledì sera, quando sull’85 che percorreva via dei Fori Imperiali è scattato il sistema ...