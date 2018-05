Roma | albero crolla nei giardini di Castel Sant' Angelo

Maltempo Roma : albero cade sulla linea elettrica tra Tuscolana e Ostiense : “Dalle 16 il traffico ferroviario fra Roma Tuscolana e Roma Ostiense è rallentato per la caduta di un albero sulla linea elettrica di alimentazione dei treni provocata dal Maltempo. I treni interessati sono quelli delle linee FL5 Roma – Grosseto e FL1 Roma – Fiumicino Aeroporto che stanno registrando ritardi fino a 20 minuti e alcune limitazioni di percorso. In corso l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di ...

albero caduto Roma viale delle milizie : Ne sono caduti dopo una leggera nevicata a marzo, poi più nulla. Fino alla scorsa notte, quando un platano di 12 metri è caduto a viale delle milizie, al quartiere Prati, distruggendo un autobus del servizio notturno e ferendo leggermente l'autista. Apparentemente senza nessuna ragione. Ma a Roma esiste davvero un pericolo alberi-pericolanti che da un momento all'altro possono cadere sulla testa di auto e persone? ...

Albero di 12 metri cade su un autobus a Roma : ferito l'autista : Un platano, alto 12 metri, è caduto nella notte su un autobus di linea a Roma ferendo lievemente l'autista. È accaduto intorno alle tre in viale delle Milizie, nel quartiere Prati. Secondo quanto si è appreso, nella caduta l'Albero ha infranto il vetro anteriore del bus Atac della linea N1 e qualche scheggia ha ferito il conducente agli occhi.l'autista è stato portato all'ospedale oftalmico e refertato con qualche ...

Roma : albero cade su un autobus - ferito il conducente : Nella notte un albero è crollato su un autobus di linea a Roma, in viale delle Milizie, nel quartiere Prati: l’autista è rimasto lievemente ferito. L’albero avrebbe infranto il vetro anteriore del bus Atac della linea N1 e qualche scheggia ha ferito il conducente agli occhi. L’uomo è stato trasportato all’ospedale oftalmico e refertato con qualche giorno di prognosi. L'articolo Roma: albero cade su un autobus, ferito il ...

Roma - albero crolla su bus Atac - autista ferito in viale delle Milizie : Nuovo incidente per un autobus Atac in pieno centro a Roma. 'Un albero è caduto alle 3.30 sopra un autobus dell' Atac in viale delle Milizie a Roma, l'autista è stato portato in ospedale con l'...

Incidente - cade un albero : sospesa la linea ferroviaria Roma-Lido : Un grosso albero è caduto sulla linea ferroviaria Roma-Lido all’ altezza di via Adolfo Gregoretti. Lo riferiscono i vigili del fuoco, sul posto con tre squadre, aggiungendo che e’ momentaneamente sospesa la circolazione ferroviaria. E nel pomeriggio un grosso ramo e’ caduto su un’auto in sosta in viale dell’Università. Non ci sono feriti. Sul posto i carabinieri. L'articolo Incidente, cade un albero: sospesa la ...

Roma - un albero di venti metri cade vicino alla stazione Termini : Un grosso pino è caduto stamattina in via Volturno, schiantandosi nei giardini di piazza delle Finanze, vicino alla stazione Termini a Roma. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco,...

Roma : Cade un albero di 20 metri in parco pubblico : Roma- Un albero alto circa 20 metri e’ crollato in un giardino pubblico che al momento del crollo era aperto. E’ accaduto all’angolo tra via Volturno e Piazza delle Finanze. Il grosso albero Cadendo ha trascinato con se’ i cavi dell’illuminazione pubblica e piegato un palo di Acea. Via Volturno e’ stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Nessuno e’ rimasto ferito. E’ probabile che nelle ...

Un albero per ricordare il caro estinto - nasce a Roma il Grabtree : Nella capitale, parallelo all’autostrada delle bici, nascerà un parco di 60 ettari in cui piante e alberi ricorderanno chi non c’è più

Cade albero su auto a Roma - ferita donna : ANSA, - Roma, 09 APR - Un albero è finito su un'auto stamattina sulla via del Mare a Roma, ferendo lievemente una donna che era a bordo. E' accaduto nei pressi del tunnel di Acilia. La donna è stata ...

Maltempo a Roma. Albero cade su auto - ferita la donna a bordo : L'incidente sulla via del Mare, all'altezza di Acilia. La donna è stata ricoverata in codice verde. Allagamenti in molte zone della Capitale

