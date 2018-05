Roma - 90 milioni per Alisson : il Liverpool pronto all’assalto : Roma, 90 milioni- Il Liverpool sarebbe pronto a mettere le mani su Alisson. La Roma chiede 90 milioni di euro. Secca e decisa la pretesa del club giallorosso. Monchi non cederà di un centimetro. Tuttavia, come si legge su “SportMediaset“, il club inglese proverà a trattare, ma la sensazione è che la Roma non voglia […] L'articolo Roma, 90 milioni per Alisson: il Liverpool pronto all’assalto proviene da Serie A News Calcio ...

Alisson al Liverpool?/ La Roma blinda il portiere : non se ne parla per meno di 90 milioni : Alisson al Liverpool? La Roma blinda il portiere: non se ne parla per meno di 90 milioni, i Reds però lo cercano per sostituire Karius dopo la pessima finale(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:35:00 GMT)

Dall'Inghilterra : 'Il Liverpool vuole Alisson - la Roma chiede 90 milioni' : Liverpool - Il Liverpool sogna Alisson Becker . La prestazione di Karius nella finale di Champions League di Kiev ha spinto i vertici dei Reds a cercare un rinforzo tra i pali in questa sessione di ...

Roma - dall'Inghilterra : chiesti 90 milioni al Liverpool per Alisson : La Roma intende resistere ma se qualcuno volesse davvero Alisson, allora il prezzo è bell'e fatto: 79 milioni di sterline, ovvero 90 milioni di euro. È la cifra che il club giallorosso intende ...

Rifiuti - l'Ama fa un bando : 188 milioni per portarli fuori Roma per 2 anni : Una spesa di 188 milioni di euro per portare per due anni l'immondizia indifferenziata fuori dalla Capitale. A tanto ammonta la maxi gara europea preparata dall'Ama che sarà pubblicata verso la metà ...

NAINGGOLAN ALL'INTER?/ C'è l'accordo con l'agente : basteranno alla Roma i 30 milioni offerti? : Calciomercato, NAINGGOLAN ALL'INTER? Ausilio spera di chiudere l'affare con 30 milioni di euro, la Roma potrebbe rinunciare al belga dopo le polemiche dell'ultima stagione(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 07:03:00 GMT)

Roma - piace Berardi : il Sassuolo chiede 30 milioni più bonus : La Roma guarda subito avanti, dopo l'arrivo di Ante Coric. I giallorossi, infatti, sono a lavoro per consegnare dei rinforzi importanti ad Eusebio Di Francesco. Proprio l'allenatore potrebbe essere un ...

Roma - Coric arriva per 7 milioni : e ora sprint finale per Marcano : Ripartire dai giovani di talento. In attesa dei grandi colpi di mercato, è sbarcato a Roma Ante Coric, talento ventunenne della Dinamo Zagabria. Centrocampista, nel giro della Nazionale croata , a ...

La Roma vuole Cristante : Monchi mette sul piatto 15 milioni più Defrel : Giallorossi a caccia del centrocampista dell'Atalanta. Percassi: "Non so cosa può accadere, certo che sarebbe un peccato perderlo..."

Terremoto Emilia Romagna 2012 : altri 55 milioni per il sistema produttivo : In Emilia-Romagna sono in arrivo 55 milioni di euro per investimenti e progetti a sostegno del sistema economico produttivo e della ricerca dell’area colpita dal sisma del 2012. Il presidente della Regione e commissario delegato alla Ricostruzione, Stefano Bonaccini, nelle prossime settimane adotterà gli atti necessari per destinare e utilizzare queste risorse, derivate da risparmi realizzati in questi anni durante la ricostruzione ...

Kluivert alla Roma? / Calciomercato news - distanza di 5 milioni tra domanda e offerta : Kluivert alla Roma? Calciomercato news, distanza di 5 milioni di euro tra la domanda dell'Ajax e l'offerta della squadra giallorossa. Il figlio di Patrick pronto a sbarcare in Italia.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:47:00 GMT)

Roma - Cristante è vicino/ 25 milioni di euro più 5 di bonus : affare in dirittura d’arrivo : Roma, Cristante è vicino, 25 milioni di euro più 5 di bonus: affare in dirittura d’arrivo per la squadra giallorossa, ad un passo dal primo grande colpo del prossimo calciomercato(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:59:00 GMT)

Roma - oltre quaranta immobili deserti : il Comune paga 23 milioni di canoni : Il Campidoglio ha oltre 40 immobili vuoti - né affittati, né occupati illegalmente, né impiegati per attività regolari - eppure da anni sborsa decine di milioni di euro per affittarne altri ancora, da ...

Atac - Comune di Roma sarà ultimo dei creditori per salvare il concordato. “Operazione da 500 milioni di euro” : Il Comune di Roma s’immola per tentare di salvare Atac e “rinuncia” a mezzo miliardo di euro pur di evitare il fallimento della sua azienda dei trasporti. E stavolta non ci sono letture interpretative che tengano. Con una delibera approvata in Assemblea Capitolina, il Campidoglio corregge la richiesta di concordato preventivo consegnata presso il Tribunale fallimentare di Roma e si mette in coda alla lista dei creditori. Questo significa che il ...