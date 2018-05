Roland Garros | super-Cecchinato | fa fuori Trungelliti e vola al terzo turno

Tennis - Roland Garros : la Halep parte male e si salva - Kvitova al terzo turno : L La pioggia di ieri ha rinviato a oggi il debutto nel torneo della numero 1 del mondo Simona Halep, finalista in questo torneo nel 2014, battuta da Maria Sharapova, e nel 2017, superata da Jelena Ostapenko. Dopo un avvio disastroso, 6-2 per la statunitense Alison Riske , numero ...

Roland Garros - Cecchinato non si ferma : batte Trungelliti e vola al 3° turno : Marco Cecchinato si è qualificato per la prima volta in carriera al terzo turno del Roland Garros . Il 25enne di Palermo, numero 72 Atp, ha piegato la resistenza dell'argentino Marco Trungelliti , 190 ...

Roland Garros - Cecchinato al terzo turno : Marco Cecchinato si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros, secondo Slam stagionale e unico sulla terra battuta. Il 25enne azzurro, numero 72 del ranking mondiale, ha piegato in 3 set con ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : mercoledì 30 maggio. Cecchinato avanza - attesa per Djokovic e Giorgi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata del Roland Garros (mercoledì 30 maggio). Incominciano gli incontri di secondo turno e il piatto si preannuncia particolarmente ricco, anche in casa Italia: Marco Cecchinato se la dovrà vedere con l’argentino Marco Trugelliti, Matteo Berrettini sfiderà il lettone Ernests Gulbis, Camila Giorgi sfiderà la colombiana mariana Duque-Marino. Dando uno sguardo ai big, potremo ammirare ...

Roland Garros 2018 : Marco Cecchinato domina l’argentino Trungelliti e vola al terzo turno : Marco Cecchinato non si ferma più. Il siciliano si qualifica per la prima volta per il terzo turno al Roland Garros, dopo aver nettamente sconfitto in tre set l’argentino Marco Trungelliti con il punteggio di 6-1 7-6 6-1 dopo poco più di due ore di gioco. Una grandissima prestazione da parte del nativo di Palermo, che ha saputo gestire al meglio la pressione dell’essere favorito, dimostrando ancora una volta in questa stagione di ...

Tennis - Roland Garros : Cecchinato batte Trungelliti ed è al terzo turno : Prima volta al terzo turno di uno Slam per Marco Cecchinato. Il palermitano ha battuto in tre set l'argentino Trungelliti, il lucky loser che per arrivare in tempo a Parigi e giocare il primo turno, ...

Tennis - Roland Garros : la Kvitova al terzo turno - battuta Arruabarrena : La prima big a qualificarsi per il terzo turno al Roland Garros è la ceca Petra Kvitova, testa di serie numero 8, che ha superato per 6-0 6-4 la spagnola Lara Arruabarrena in un'ora e 8 minuti. Petra ...

DIRETTA/ Roland Garros 2018 - Djokovic Munar (5-3) streaming video e tv. Cecchinato vola al 3^ turno : DIRETTA Roland Garros 2018, info streaming video e tv: i risultati e gli approfondimenti sul torneo di tennis che si gioca a Parigi. Marco Cecchinato vola al terzo turno dello Slam(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:17:00 GMT)

Roland Garros – Halep - che… Riske! La numero 1 regala un set - poi si impone in rimonta : Simona Halep stacca il pass per il secondo turno del Roland Garros: la tennista romena supera Riske al terzo set Dopo il rinvio di ieri, il pubblico del Roland Garros può godersi l’esordio della numero 1 al mondo, Simona Halep, poco prima di pranzo. Un esordio più complicato del previsto quello della tennista romena che si fa sorprendere nel primo set da una grintosa Riske che si impone per 2-6. Halep dunque si scuote e torna in partita e in ...

Roland Garros – Elina Svitolina in scioltezza al secondo turno : la numero 4 al mondo supera Kuzmova : Elina Svitolina accede al terzo turno del Roland Garros: la tennista ucraina supera in scioltezza Kuzmova in due set Dopo aver superato Tomljanovic all’esordio, Elina Svitolina vince anche l’incontro del secondo turno del Roland Garros che la vedeva opposta a Kuzmova. La tennista ucraina, che solo pochi giorni fa si era confermata campionessa degli Internazionali d’Italia per il secondo anno di fila, ha battuto la slovacca che all’esordio aveva ...

Roland Garros - Kvitova al terzo turno : Petra Kvitova si è qualificata al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del grande Slam. La ceca, numero 8 del mondo e del seeding, ha sconfitto la spagnola Lara Arruabarrena, numero 60 del ranking Wta, con il punteggio di 6-0, 6-4 in un'ora e otto minuti.

Diretta/ Roland Garros 2018 - Cecchinato Trungelliti (6-1 7-6) streaming video e tv. Halep e Svitolina avanzano : Diretta Roland Garros 2018, info streaming video e tv: i risultati e gli approfondimenti sul torneo di tennis che si gioca a Parigi. In campo per il secondo turno il nostro Matteo Berrettini(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 12:40:00 GMT)

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : mercoledì 30 maggio. Tutti i risultati. L’Italia punta su Giorgi e Cecchinato - tocca a Djokovic e Zverev : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata del Roland Garros (mercoledì 30 maggio). Incominciano gli incontri di secondo turno e il piatto si preannuncia particolarmente ricco, anche in casa Italia: Marco Cecchinato se la dovrà vedere con l’argentino Marco Trugelliti, Matteo Berrettini sfiderà il lettone Ernests Gulbis, Camila Giorgi sfiderà la colombiana mariana Duque-Marino. Dando uno sguardo ai big, potremo ammirare ...

Roland Garros 2018 : tocca finalmente a Simona Halep - che sfida per Dominic Thiem. In campo Cecchinato e Berrettini - buona chance per Giorgi : Altra giornata ricca al Roland Garros. finalmente comincerà il secondo turno ma il maltempo ha condizionato anche la giornata di ieri, per cui ci sono ancora partite di primo turno da completare. Una, addirittura, deve ancora iniziare, ovvero quella di Simona Halep, numero 1 del mondo e prima testa di serie del seeding, che oggi debutterà finalmente affrontando Alison Riske. L’americana è reduce dalla finale a Norimberga, ma non ha lo ...