Roland Garros | Kvitova al terzo turno Avanti la Halep

Tennis - Roland Garros : Djokovic e la Kvitova al terzo turno - Halep avanti : Oggi Djokovic non ha corso seri rischi e i 3 break subiti sono stati cali di tensione che aveva anche quando dominava il mondo: come nel primo game dell'incontro , classica partenza diesel, , sul 5-3 ...

Roland Garros – Djokovic - che fatica contro Munar! Nole stacca il pass per i 16esimi dopo oltre 2 ore : Secondo turno complicato per Novak Djokovic che piega lo spagnolo Munar dopo 2 ore e 19 minuti: Nole si impone in 3 set dopo un 1-7 al tie-break e due 4-6 dopo la buona prova offerta negli Internazionali d’Italia, torneo nel quale ha raggiunto la semifinale per poi essere eliminato dal Rafa Nadal, Djokovic sta dando un segnale del suo ritrovato stato di forma anche nel Roland Garros. dopo aver superato Dutra Da Silva all’esordio, Djokovic ha ...

Serena Williams con la tuta da Catwoman al Roland Garros : «Per tutte le mamme» : ... in ospedale un piano tutto per lei La tuta, studiata appositamente per favorire la circolazione del sangue, agli occhi di Serena è un modo per avvicinarsi a tutte le mamme del mondo: 'Per tutte le ...

Roland Garros - super-Cecchinato : fa fuori Trungelliti e vola al terzo turno : Marco Cecchinato vola al terzo turno del Roland Garros, dove affronterà il vincente della gara tra Delbonis e Carreno Busta Marco Cecchinato approda al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il 25enne palermitano, numero 72 del mondo, batte l’argentino Marco Trungelliti, numero 190 del ranking Atp e in tabellone come lucky loser, con il punteggio di 6-1, 7-6 (7-1), 6-1 in poco meno di due ore di gioco. ...

Tennis - Roland Garros : la Halep parte male e si salva - Kvitova al terzo turno : L La pioggia di ieri ha rinviato a oggi il debutto nel torneo della numero 1 del mondo Simona Halep, finalista in questo torneo nel 2014, battuta da Maria Sharapova, e nel 2017, superata da Jelena Ostapenko. Dopo un avvio disastroso, 6-2 per la statunitense Alison Riske , numero ...

